Il concerto del 1 Maggio 2020 sarà trasmesso in diretta e da un'altra location. Per lanciare gli artisti è stato elaborato un divertente quiz

Concerto 1 Maggio 2020: senza pubblico e in una nuova location. Tuttavia il concerto ci sarà: una notizia che promette di addolcire le ore inquiete di questa quarantena grazie al potere curativo della musica. Sulla pagina Facebook ufficiale, lo staff del concertone ha proposto un simpatico quiz con cui potrete indovinare gli artisti del grande evento.

Concerto 1 Maggio 2020: la nuova location e gli artisti

Il concerto abbandona la storica location di piazza San Giovanni a Roma in favore del palcoscenico nell’Auditorium Parco della Musica. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiTre e non sarà possibile assistere dal vivo: quindi i musicisti si esibiranno davanti ad una platea vuota.

Sul profilo Facebook ufficiale Primo Maggio Roma sono stati annunciati 20 artisti con un post a mo’ di quiz: i nomi sono tutti da indovinare. Attraverso delle serie di emoji, utilizzate come indizi, è possibile ricostruire l’identità di cantanti, band e cantautori.

Per alcuni l’indizio riguarda il nome, per altri i brani musicali più famosi o, ancora, fatti relativi alla loro carriera impossibili da ignorare, o scacciare dalle nostre menti. Quest’ultimo caso vale soprattutto per il numero 12: avete capito a chi si riferisce?

12 ❓🕳️ = dov’è Bugo?

Oggi ti sveliamo una parte della line up… in emoticon 😛Concentrati e scopri 20 degli artisti presenti a #1M2020 tra indizi su nomi e brani famosi.Buon divertimento! Posted by Primo Maggio Roma on Sunday, April 26, 2020

Il divertente indovinello che rivela gli artisti del Primo Maggio

In molti stanno cercando di risolvere il quiz. Per ora sembrano tutti d’accordo sulla presenza (in ordine di apparizione nel rebus) di Margherita Vicario, Noemi, Niccolò Fabi, Alex Britti, Mahmood, Fabrizio Moro, Fulminacci, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Bugo, Tommaso Paradiso, Lo Stato Sociale, Irene Grandi, Ultimo, Zucchero e Ligabue.

Restano dubbi su alcuni nomi: per esempio il numero 7 potrebbe essere Fasma oppure Gabry Ponte. Il cantautore Gazzelle potrebbe essere il numero 9 o il numero 17 – in alternativa a, rispettivamente, Pinguini Tattici Nucleari e Elisa. Sul quiz numero 17 qualcuno azzarda il nome di Edoardo Bennato ma gli altri follower sembrano poco convinti. Infine dubbi anche sul numero 19: si tratterà di Ghali o della rocker Gianna Nannini?