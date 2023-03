La chiusura temporanea del Colosseo, è necessaria per allestire le attrezzature necessarie alle riprese della via Crucis.

Come si può leggere sul sito ufficiale del Parco Archeologico del Colosseo, da mercoledì 29 marzo a sabato 8 aprile compresi l’accesso ai monumenti direttamente affacciati sulla piazza del Colosseo subirà alcune modifiche per consentire i lavori necessari alle riprese della Via Crucis, celebrata da Papa Francesco la sera di venerdì 7 aprile.

I seguenti spazi saranno temporaneamente chiusi

la terrazza del Tempio di Venere e Roma da mercoledì 29 marzo a sabato 8 aprile

da mercoledì 29 marzo a sabato 8 aprile le Terme di Eliogabalo da giovedì 30 marzo a sabato 8 aprile

Resterà aperta la cella del Tempio di Venere e Roma rivolta verso il Campidoglio. Si accederà dal Museo del Foro Romano situato nel complesso di Santa Maria Nova.

La mattina del 7 aprile sarà possibile visitare l’area Foro Romano-Palatino con un biglietto Forum Pass Super acquistato lo stesso giorno o con altro biglietto valido.

L’area verrà chiusa al pubblico alle ore 14, ultimo ingresso alle ore 13.

La Via Crucis sarà trasmessa in mondovisione da Rai Uno a partire dalle 21 del 15 aprile.

“In attesa delle disposizioni ufficiali della Questura per la chiusura di venerdì 7 aprile 2023, la vendita dei biglietti per tale data è sospesa“