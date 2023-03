Cirque du Soleil è finalmente tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a Roma. Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’, uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese.

Cirque du Soleil è finalmente tornato in Italia e ha alzato il suo Grand Chapiteau a Roma (Tor di Quinto). Tutto è pronto per ospitare, il 21 marzo, il debutto italiano dello spettacolo KURIOS – Cabinet of Curiosities. Si tratta di uno degli show più imponenti della celebre compagnia canadese, prodotto dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Oltre 120 lavoratori hanno contribuito ad innalzare il Grand Chapiteau, costituito per la prima volta in Italia da una tela gialla e blu che, in corrispondenza dei quattro alberi principali, arriva a misurare un’altezza superiore ai 25 metri e dominerà la skyline della capitale fino al 29 aprile.

Intorno al tendone, che è in grado di ospitare circa 2.500 persone, sono stati issati più di 100 pali necessari a completare, entro sei giorni, questo villaggio straordinario dalla superficie di 48.000 metri quadrati. KURIOS – Cabinet of Curiosities vanta un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi, alcuni dei quali sono in tournée con il Cirque du Soleil da oltre 15 anni. Più di 8.000 costumi e 426 oggetti di scena sono stati realizzati per questa produzione, la 35esima dal 1984. Lo show di Cirque du Soleil Entertainment Group, dopo le date di Roma a Tor di Quinto, si sposterà a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 a domenica 25 giugno.

La rivoluzione di Cirque du Soleil

Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il mondo vede il circo: dal talento di una piccola città a un nome familiare. Con sede a Montreal (Qc), l’organizzazione canadese è diventata leader globale nell’intrattenimento dal vivo. Il tutto grazie alla creazione di esperienze coinvolgenti e iconiche di livello mondiale, in sei continenti. Cirque du Soleil ha sviluppato una connessione con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusività. Cirque du Soleil ha il privilegio di lavorare con artisti provenienti da 64 paesi che riescono a dare vita al loro estro sui palcoscenici di tutto il mondo. L’azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l’arte. Nel corso degli anni, gli spettacoli hanno ispirato più di 220 milioni di persone in oltre 70 paesi diversi.

KURIOS – CABINET OF CURIOSITIES

ROMA @Tor di Quinto dal 21 marzo al 29 aprile

MILANO @Piazzale Cuoco dal 10 maggio al 25 giugno

Biglietti disponibili su www.ticketone.it e presso tutte le rivendite autorizzate.

Foto: Roberto Panucci