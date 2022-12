Roma, la magia dello shopping natalizio al Castel Romano Outlet: luminarie artistiche, selfie-corner natalizi e tante idee regalo

Castel Romano Designer Outlet: a Roma arrivano le nuove luminaria artistiche a rendere meraviglioso il Centro McArthurGlen di Roma!

Al Castel Romano Designer Outlet arriva un nuovo appuntamento a tema natalizio per farvi rivivere la magia delle feste insieme a quella dello shopping: le nuove luminarie artistiche risplendono per le vie e gli spazi del Centro McArthurGlen della Capitale, ispirandosi alla tradizione del Centro-Sud Italia.

Le luminarie artistiche del Centro McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet

Proprio così! Per tutto il periodo delle feste natalizie, le bellissime luminarie artistiche a LED, così tradizionali ma totalmente eco-friendly, creeranno una atmosfera di festa tra le strade e i negozi del Centro McArthurGlen di Roma, Castel Romano Designer Outlet.

Il nuovo albero di Natale gigante accoglie tutti i visitatori in quello che diventa in tutto e per tutto un villaggio a tema, tra la slitta trainata dalle renne di Babbo Natale e le ghirlande che decorano ogni angolo del centro. Divertitevi a scoprire ogni angolo, scattandovi una foto nei bellissimi selfie corners con l’hashtag #CastelRomanoOutlet. Le foto più belle ed originali saranno ripostate dai canali ufficiali del centro!

Ma non è tutto: per le feste 2022, il Centro McArthurGlen Castel Romano Designer Outlet ha messo a punto anche un Christmas Store nel quale è possibile personalizzare le decorazioni di Natale per i propri cari, oltre a trovare alcune simpatiche idee regalo!

Una passeggiata tra le luminarie per divertisti nello shopping natalizio e sentirsi a casa tra gli oltre 150 marchi di moda, abbigliamento sportivo, articoli per la casa e lifestyle con riduzioni fino a -70% sul prezzo retail. Con una scelta così, difficile non trovare un regalo per tutti! Anche per i più esigenti!

Photo Credits: ruiz.comunicazione@gmail.com

Dove si trova Castel Romano Designer Outlet

Castel Romano Designer Outlet si trova sulla SS Pontina, uscita Castel Romano. È raggiungibile anche con la comoda navetta a/r di Roma Termini con quattro corse giornaliere, oppure con il servizio di car sharing Enjoy, con parcheggio riservato.

Il centro è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Per il 24 dicembre e il 31 gennaio chiude anticipatamente alle ore 18.00. Resterà chiuso nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio.

