E’ in corso il Festival PortiCiak a Roma, la rassegna culturale organizzata dal Municipio III in cui per sei serate si alternano presentazioni, dibattiti, proiezioni e stand gastronomici all’interno di uno spazio popolare che durante gli anni si è trasformato in un luogo di aggregazione. Il comitato di residenti da tempo si impegna per la riuscita dell’evento. Ieri, 4 luglio, Carlo Verdone ha partecipato all’appuntamento.

Carlo Verdone al Festival PortiCiak

L’arrivo di Carlo Verdone al Festival PortiCiak era molto atteso dai residenti e tutti coloro che hanno voluto partecipare all’evento. Il desiderio di tanti, infatti, è stato realizzato e l’attore e regista romano ha raggiunto i presenti alle 20.30 in quel dì via Monte Cervialto.

Da professionista e da persona umile qual è, Carlo Verdone è salito sul palco ed ha salutato con entusiasmo i cittadini, affermando che è proprio in eventi come questi che vi sono romani veri. “Qua c’è la vera vita, la vera condivisione. Al centro, ormai, non si condivide più niente – ha spiegato – la creatività te la dà la periferia, il centro cosa ti dà? Se ci pensi bene ti dà le cartoline. La vera anima la trovi qui e nonostante sia periferia, trovi degli scorci molto interessanti. E’ come se fosse una pagina vuota che tu puoi riempire”.

Il regista romano ha poi continuato, riferendo che in molte occasioni lui stesso si è allontanato dal centro proprio per dare vita a dei personaggi che nascessero in periferia.

“Sono nato a Ponte Sisto, sono un borghese– ha concluso – però ho cercato di vivere tutte le persone che incontravo. Sia che fosse stato il figlio del barone sia che fosse stato il barista o il garzone”.

Il programma del Festival PortiCiak

Il programma completo del Festival Porticiak prevede diversi appuntamenti. Venerdì 5 luglio alle 19.00 avrà luogo un dialogo su sport e letteratura; alle 20.30 è prevista la proiezione di “Ratatouille”. Sabato 6 luglio alle 20.30 proiezione di “Fortapàsc” (2009). Domenica 7 luglio alle 20.00 vi sarà dibattito “Tre generazioni di ambientaliste”; alle 21.30, invece, sarà proiettato “The Horizon” (2021) di Emilie Carpentier.

