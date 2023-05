‘Beautiful’ sbarca a Roma: saranno sei gli episodi girati nella Capitale, con sette protagonisti della soap presenti sul set.

La notizia è apparsa in anteprima sull’Hollywood Reporter Roma e ora arriva la conferma ufficiale: in occasione del traguardo delle 9000 puntate – la prima puntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – Beautiful sceglie di nuovo l’Italia per ambientare le sue storie appassionanti.

Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002 e la Puglia nel 2012 Beautiful sceglie Roma. È la prima volta in 36 anni che la soap opera sbarca nella nostra Capitale. Saranno 6 le puntate ambientate in Italia: il cast sarà in città tra il 15 e il 17 maggio 2023. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda nella primavera 2024. La messa in onda statunitense è invece prevista tra il 16 e il 23 giugno 2023.

Sono attesi sette protagonisti della nota soap: Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson).

Beautiful, in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.40, vincitore di numerosi premi internazionali, vanta anche il record di soap opera più popolare del mondo in onda (secondo Il Guinness dei Primati) con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi.