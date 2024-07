Bar Campioni 2024 capace di unire sport e comunità attraverso il teatro, celebra storie di resilienza e trionfo che ispirano: 2 appuntamenti a luglio

La Città Ideale ritorna con il suo format innovativo Bar Campioni, un’edizione 2024 dedicata ai miti e alle leggende dello sport italiano. Il format, lanciato nel 2023 per volontà del direttore artistico Fabio Morgan, si propone di raccontare le imprese dei grandi sportivi nei bar più emblematici della periferia romana, creando un legame profondo tra lo sport e la comunità.

Bar Campioni 2024: appuntamenti il 5 e il 20 luglio

Il primo appuntamento di questa edizione si terrà il 5 luglio alle ore 18:30 presso il Bar La Certosa. Qui, lo spettacolo Corri – Dall’Inferno a Central Park, ideato e prodotto da Loftheatre e tratto dal best seller del giornalista Roberto Di Sante, prenderà vita. Diretto da Ferdinando Ceriani, con l’attore Sebastiano Gavasso nel ruolo principale, lo spettacolo narra la vita drammatica di Aldo Amedei, un uomo che riesce a risalire dal “pozzo buio” della depressione grazie alla corsa. Dopo un anno di lotte e sacrifici, Amedei partecipa e conclude la Maratona di New York, ritrovando sé stesso e la voglia di vivere. La narrazione è arricchita dalle note del violoncello di Giovanna Famulari, che amplificano l’emozione del racconto.

Il secondo evento, in programma il 20 luglio alle ore 20:30 presso la piscina della Polisportiva Villa De Sanctis, vede protagonista Geremia Longobardo con lo spettacolo Uno contro Zero, scritto da Franco Cossu e diretto da Rosario Giglio. La performance racconta la straordinaria vita e carriera di Vincenzo (Enzo) D’Angelo, una figura di spicco nella storia della pallanuoto italiana. D’Angelo, colonna portante del Settebello, ha collezionato numerosi successi tra cui un Bronzo ai Mondiali del 1975 e un Argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976, oltre a vari titoli con la Canottieri Napoli. Longobardo, ex pallanuotista, sottolinea che non si tratta di una biografia, ma di un viaggio evocativo attraverso le emozioni, le gioie e i dolori che caratterizzano la vita.

Bar Campioni 2024: “andare oltre il concetto di teatro come luogo fisico“

Fabio Morgan, direttore artistico de La Città Ideale, descrive con entusiasmo l’evento: “Dopo aver inaugurato la stagione con una replica commemorativa di Ago – Capitano Silenzioso di Ariele Vincenti, abbiamo voluto ospitare due storie straordinarie di uomini eccezionali. Bar Campioni torna con due fiori all’occhiello capaci di andare oltre il concetto di teatro come luogo fisico, portando lo sport nei bar e nei circoli, là dove lo sport è di casa. Ringrazio tutte le persone e gli enti coinvolti nell’iniziativa e il pubblico che, con il suo sostegno continuo, rende possibile tutto ciò”.

Foto via La Città Ideale