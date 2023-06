Andrea Perroni torna a teatro dopo una pausa di due anni, con un nuovo e divertente spettacolo: ‘La fine del mondo’. Lo abbiamo intervistato

Attore, comico, conduttore radiofonico e musicista: Andrea Perroni è pronto ha portare sul palco del Teatro Romanzo di Ostia Antica tutte le sue sfaccettature nello spettacolo ‘La fine del mondo‘ (in cartellone il 1 luglio 2023).

Uno spettacolo che, come dice il titolo, affronta la fine del mondo con toni comici, ma che può essere letto anche nella sua accezione positiva.

«La fine del mondo ce la siamo meritata – scherza nella nostra intervista Andrea Perroni – direi che ci siamo entrati di diritto un po’ tutti. Ma lo spettacolo spero possa essere visto anche nell’accezione positiva del titolo. Come quando ad esempio dici ‘Ho visto una cosa che è la fine del mondo’».

Scritto dallo stesso Andrea Perroni, insieme a Matteo Nicoletta e Giulio Somazzi, vede le musiche originali di Carlo Alberto D’Alatri ed è prodotto da Sbam Produzioni e Authentic Jam.

«Porto in scena uno spettacolo meno convenzionale rispetto a quelli che faccio solitamente; ho cercato di fare un tuffo in quella che è la vera e propria stand up comedy e quindi mi prendo degli spazi ti tempo, dei blocchi brevi in cui affronto argomenti e poi li lascio andare senza starci troppo sopra. Mi allontano dal mio solito schema dallo spettacolo del comico nazional popolare a tutti costi, che deve essere per forza mainstream, per forza polite. Secondo me no, non è necessario.»

Ci sarà anche la musica sul palco, componente che oramai gli è entrata sotto pelle visti anche i 13 di sodalizio lavorativo con Luca Barabarossa in Radio2 Social Club.

«Radio2 Social Club è un’esperienza che diventa sempre più bella, perché mantiene ancora la sua genuinità. E poi godo del fatto che riesco ad entrare in contatto con artisti che altrimenti non riuscirei a incontrare.»

Tra questi James Taylor, che è stato ospite della trasmissione più volte. Per fortuna per Perroni vorremmo aggiungere, perché in questo modo è riuscito a trasformare una ‘bugia’ in verità.

«L’ultima volta che James Taylor è venuto ospite da noi in Radio, gli ho chiesto se potevamo fare un duetto insieme. Gli ho detto “Guarda scusami, ma l’altra volta quando sei venuto ho millantato a chiunque di aver duettato con te; ma ho anche millantato che il video che ci ritrae in questo duetto è andato perso. Ti chiederei di fare solo il finale di una tua canzone e ci diamo il cinque.”»

Così, hanno fatto insieme il finale di Don’t Let Me Be Lonely Tonight, e a conclusione il cantautore statunitense gli ha dato il cinque!

La fine del mondo – di cosa parla lo spettacolo

“La fine del mondo” è in corso. Diversi studi sostengono che il nostro cervello continui a funzionare per 15 minuti anche quando il cuore ha smesso di battere. L’intera umanità sta vivendo quest’ultimo quarto d’ora, ma non se n’è ancora accorta! Schiavi della tecnologia e figli della paura, vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ci importa più di tanto. Rimpiangiamo gli anni novanta ma stiamo meglio adesso. Parliamo di fuga di cervelli, ma difendiamo la pizza e i suggestivi panorami della nostra bella Italia. Cosa sopravviverà a tutto questo? Andrea Perroni, in questo esilarante spettacolo, ci conferma che la risata è ancora una certezza e l’unica speranza per esorcizzare il futuro.

Vi lasciamo alla nostra intervista con Andrea Perroni, ricordandovi che l’appuntamento al Teatro Romano di Ostia Antica è per Sabato 1 Luglio alle 21:00 (apertura porte 19:30). I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul circuito Ticketone e Box Office Lazio.

Per informazioni: sbamcomunicazioni@gmail.com – Tel 320.9404516 Informazioni diversamente abili: biglietteria.ats@gmail.com

Prezzi biglietti:

Parterre a sedere numerato: euro 43,48 + 6,52 diritti prevendita Gradinata non numerata: euro 30,43 + 4,57 diritti prevendita

Crediti foto@Kikapress