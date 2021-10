A Roma arriva il Tiramisù che fa crock!

“Sù!”, la prima versione che fa crock del Tiramisù, il dolce al cucchiaio italiano più amato, ideata dalla pastry chef Loretta Fanella, ha scelto di nuovo Roma per lanciare le sue novità.

Questa volta il palcoscenico è il corner dedicato che si trova all’interno di Casa & Bottega, il bistrot di via dei Coronari. L’esperienza non si ferma solo da Casa & Bottega, infatti grazie al nuovo sito e-commerce sutiramisu.it sarà possibile ordinare comodamente da casa e ricevere i tiramisù in tutta Roma.

Due le novità in questione: di una è protagonista la stessa Lavazza, che entra nella ricetta di Sù! con la sua miscela Kafa, arabica 100% monorigine proveniente dall’Etiopia. L’altra è il nuovo formato “shot”, un bicchierino che costituisce un piccolo peccato di gola, perfetto da abbinare a un buon caffè Lavazza, per una deliziosa Shot Experience, perfetta a tutte le ore.



L’approdo da Casa & Bottega

Recentemente Sù! è sbarcato da Casa & Bottega, il bistrot contemporaneo in via dei Coronari. Un approdo sicuro per una pausa in centro, più o meno veloce: dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e l’ora del tè o della merenda. Di proprietà di Luna Basaia e della mamma Cinzia Regano, questo bistrot a due passi da Piazza Navona ha accolto Sù! con un corner dedicato, dove si possono acquistare i tiramisù al bicchiere ideati da Loretta Fanella, nei formati medio e grande, e ora anche in versione shot.

Proprio quest’anima da caffetteria all day long ha fatto immaginare a Casa & Bottega che potesse funzionare questa versione mignon. “È un formato più flessibile – afferma Luna Basaia– perché rimane un piccolo peccato di gola, che può funzionare come accompagnamento al caffè. Un piccolo momento di piacere che va bene a qualsiasi ora, dalla colazione alla merenda, oppure per chiudere in dolcezza un pranzo o una cena“.



La cialda di cioccolato che fa “Crock!”

La cialda è il vero cuore del progetto di Sù!, nonché brevetto in esclusiva: un croccante cuore di cioccolato, che a contatto con il cucchiaino sprigiona il delizioso caffè espresso presente al suo interno, bagnando il savoiardo che è sotto.

Nella fattispecie la miscela Kafa, un caffè Arabica 100% monorigine Etiopia, molto pregiato, raccolto a mano a 2000 mt di altezza e sottoposto a un processo di tostatura lenta. Kafa è la foresta pluviale etiope, dove ha inizio la storia del caffè Arabica e dove tuttora si coltiva il meglio della produzione di questo monorigine africano, dall’approccio acido al palato e dalle note floreali, che ben si sposano con il cioccolato della cialda e la crema al mascarpone del tiramisù. Kafa si può assaggiare anche appena estratto da Casa & Bottega, qui Lavazza è presente nella caffetteria con tre miscele.



Il progetto dei corner Sù!

Il progetto non si ferma da Casa & Bottega, ma sarà un nuovo inizio per “rendere replicabile l’idea di inserire il corner di Sù! in altri locali, a Roma e non solo e sviluppare una rete di distribuzione su scala nazionale e internazionale sempre con la collaborazione di Loretta Fanella che continuerà a seguirci nel progetto, anche per il lancio di nuovi gusti ed idee” aggiunge Luna Basaia.



Orari

Aperti tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00



CASA & BOTTEGA

Bistrot e Dolci d’autore

Indirizzo: Via dei Coronari, 183 – 00186 Roma

Telefono:+39 06 686 4358