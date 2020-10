A colazione con Vale: format e specialità

A COLAZIONE CON VALE

La risposta del pizzaiolo Valentino Tafuri alle ultime disposizioni:

dal 31 ottobre prende il via un nuovo format per la colazione con viennoiserie e pizze in teglia

in degustazione da 3voglie e a portar via.

Non finisce mai di stupire Valentino Tafuri, il giovane pizzaiolo cilentano che presenta il nuovo progetto “ A colazione con Vale”. A partire dal 31 ottobre, presso la sede del locale 3voglie, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 15.00, la giornata sarà più dolce grazie alle fragranti viennoiserie create da Valentino Tafuri. Un angolo di Francia prenderà vita nel comune di Battipaglia e così la clientela potrà risvegliarsi con i profumi e i sapori di una caratteristica boulangerie. Non mancheranno le gustose pizze in teglia e le specialità cilentane che hanno reso celebre il talentuoso pizzaiolo.

Nata in Austria ma affermatasi dai cugini d’oltralpe, la vinnoiserie è un trait d’union tra la pasticceria e la panificazione. È proprio l’arte bianca il campo prediletto di Tafuri come lui stesso dichiara: “Non mi sento solo un pizzaiolo, studio e realizzo pane e prodotti da colazione con materie prime di alta qualità. Ambisco a diventare un boulanger per trasformare così la mia passione in una sfida e in un lavoro, che mi vede coinvolto in preparazioni di prodotti molti diversi dalla pizzeria”.

A COLAZIONE CON VALE: FORMAT E SPECIALITÀ

Entrando nel locale di Via Serroni,10 i clienti saranno accolti da un’invitante vetrina di prodotti dolci e salati. Seduti al tavolo, nel rispetto di tutte le attuali norme anti covid, la giornata prenderà il via con una sferzata di bontà tra Croissant bicolore, Croissant Noisette, Girella zucchero di canna e cannella o al cioccolato, Cookies al Farro Monococco “Monte Frumentario” ma anche French toast, Uova alla benedict e Croissant salati. Da non tralasciare poi il Croissant con burro di Normandia o burro caramellato, il Pain au choccolat ed ancora le Fette biscottate artigianali e le confetture.

Immancabile la Pizza alla teglia romana, la Pizza cilentana e i Vicci, un antico pane cilentano ripieno. Prima di andar via si potrà acquistare il Pane monovarietale o con miscuglio di grano cilentano realizzato con le farine della cooperativa Monte Frumentario.

Nel nuovo format “A colazione con Vale” è prevista una nuova modalità di servizio al tavolo: alcuni prodotti per la colazione, con le dovute precauzioni, saranno farciti dinanzi ai clienti da uno chef e da Valentino Tafuri. Ad esempio la base di frolla al farro monococco della Tarte citron verrà guarnita con la crema o la meringa direttamente al tavolo: “Poter dare il buongiorno alle persone e sperare che le mie creazioni possano contribuire alla loro ottima giornata mi dà una carica pazzesca e in questo modalità ancora di più” aggiunge Tafuri.

Accuratamente selezionati i fornitori della colazione tra cui Caffè Pareo, Op Armonia per le marmellate, Omaggio al Formaggio per lo yogurt di bufala e Monte Frumentario, cooperativa che produce farina per pane, frolle e biscotti. Tante piccole ed eccellenti realtà produttive del territorio che, ora più che mai, vivono un momento di difficoltà e che Valentino ha deciso di sostenere.

Non solo dolci per la colazione, il boulanger Tafuri sta sperimentando anche la creazione del panettone nella versione classica e al cioccolato per portare così sulle tavole del Natale le specialità e la qualità di 3voglie. In attesa di sapere quando verrà sfornata la tipica bontà natalizia non resta che monitorare il sito www.3voglie.com e i canali social.

DELIVERY E ASPORTO

I sapori e i profumi delle specialità dolci e salate realizzate da Valentino Tafuri potranno arrivare anche a casa. È possibile, infatti, ritirare direttamente presso il punto vendita o portar via dalle ore 19.00 alle ore 23.00 chiamando il numero 0828.370533 e tramite l’app di 3voglie disponibile sia su android (https://bit.ly/3bR9MOS) che iOS (https://apple.co/3bOG78W). Un universo di sapori a portata di click!

Bio Valentino Tafuri

Trent’anni appena compiuti e più della metà della vita già passata davanti a un forno. Valentino Tafuri si è formato alla scuola alberghiera e ha iniziato a lavorare in una pizzeria della sua città già a 14 anni. Esperienze principalmente nel suo territorio, fra impasti alla napoletana e ruoti cilentani. Nella Guida del Gambero Rosso Pizzerie d’Italia 2019 è stato insignito del premio Pizzaiolo Emergente. È coordinatore del reparto pizzeria della scuola di formazione In Cibum di Pontecagnano (Salerno), che punta a diventare il riferimento per la formazione professionale in cucina del Centro-Sud.

Orari:

Dalle 8.00 alle 15.00

Chiuso il lunedì sera

Domenica aperto dalle 8.00 alle 12.30

Delivery e asporto

Dalle ore 19.00 alle ore 23.00

È possibile ordinare chiamando

il numero: 0828 370533

oppure tramite app android: https://bit.ly/3bR9MOS

iOS: https://apple.co/3bOG78W