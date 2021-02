8 Marzo 2021 Forno Campo De’ Fiori, l’iniziativa rivolta esclusivamente alla donna

“Le giornate si allungano e la primavera è in arrivo! E con lei, arriva il tempo di Pasqua. Non potevamo mancare con un’iniziativa tanto bella quanto buona! A partire dall’8 Marzo 2021 potrete acquistare una Colomba classica i cui profitti serviranno a finanziare le iniziative organizzate dalla nostra Associazione Progettiamo il Presente e dedicate alle donne in cura per il cancro al seno. Le nostre colombe sono un’assoluta eccellenza, prodotte dal Forno di Campo de’ Fiori di Roma che ci ha pazientemente supportate e seguite in questa iniziativa. Perché la solidarietà deve fare bene in tutti i sensi”.

Con questo post sulla pagina Facebook ufficiale, Il Forno di Campo dè Fiori promuove la lodevole iniziativa in occasione della Festa della Donna 2021 e in vista delle festività di Pasqua 2021.

E’ possibile richiere informazioni scrivendo in privato alla pagina Progettiamo il Presente

per i dettagli su come ritirarla.

Offerta minima €15,00.