La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (LEIDAA) raccoglie fondi per gli animali abbandonati con l’SMS solidale al 45589

Ogni animale randagio racconta una storia di abbandono, di sofferenza, e di una vita spesa nelle strade, esposto agli elementi e agli abusi. In Italia, il randagismo è una realtà che coinvolge circa 700.000 cani e 2,4 milioni di gatti, esseri indifesi che vivono nell’ombra e hanno bisogno del nostro aiuto.

LEIDAA, bastano 2 euro per proteggere i pet randagi

La Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (LEIDAA) è impegnata a combattere questa battaglia, ma la loro forza deriva anche dal sostegno della comunità. Fino al 2 dicembre 2023, c’è un modo semplice e potente per contribuire a salvare vite e proteggere gli animali randagi: inviare un SMS solidale al 45589.

Con soli 2 euro, puoi fare la tua parte per garantire un futuro migliore a questi esseri indifesi. Il fenomeno del randagismo, purtroppo, è ancora molto diffuso in Italia, ma la sua portata esatta è difficile da determinare a causa della mancanza di dati completi e aggiornati. La Legge 281/1991, pur essendo in vigore da decenni, spesso non viene adeguatamente applicata dalle autorità locali, con conseguenze evidenti: canili sovraffollati, abbandoni incontrollati e animali senza alcuna tutela.

Randagismo, una piaga sociale e culturale

La carenza di finanziamenti e controlli efficaci rende difficile elaborare politiche efficaci per contrastare il fenomeno. Tuttavia, la LEIDAA è impegnata in molteplici fronti: dalla sovvenzione di campagne di sterilizzazione nelle zone più colpite alla promozione del possesso responsabile e delle adozioni consapevoli.

Il costo sociale del randagismo è alto, influenzando la salute pubblica, la sicurezza, la gestione del territorio e persino l’immagine turistica. Per affrontare questa sfida, è cruciale promuovere l’adozione consapevole come mezzo principale per svuotare i canili e ridurre i rientri.

Le campagne nazionali della LEIDAA mirano a sensibilizzare sul possesso responsabile e incentivare le adozioni, incoraggiando una visione a lungo termine che preveda la cura e l’amore per tutta la vita di un animale domestico. Ogni SMS inviato al 45589 è un passo verso la creazione di un futuro in cui gli animali randagi non esistano più. La LEIDAA si batte per un’Italia in cui ogni vita, anche quella degli ultimi tra gli ultimi, sia preziosa e protetta. UniAMOli con un SMS solidale e contribuiamo insieme a salvare e migliorare il destino di queste vite indifese.

