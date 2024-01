Vi siete mai chiesti chi è l’animale più ricco del mondo? È italiano, si chiama Günther VI ed è più famoso del gatto di Taylor Swift e i cani di Oprah Winfrey.

Cani e gatti possono diventare delle vere e proprie star del web e macchine per soldi: ai livelli più alti spicca un cane italiano che fa scalpore, Günther VI, un nobile pastore tedesco che ha vinto il titolo di animale più ricco del mondo. Secondo la prestigiosa classifica The Ultimate Pet Rich List di All About Cats, è proprio Günther VI il pet più fortunato, nonché il legittimo erede del Günther Trust, un ente che si occupa di gestire l’imponente patrimonio e la fortuna dell’affascinante pastore tedesco.

L’animale più ricco del mondo è un nobile pastore tedesco

Una discendenza baciata dalla fortuna, iniziata quando la contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein indicò Günther III, adottato durante un soggiorno in Toscana, come beneficiario della sua considerevole fortuna. Questo legame straordinario è diventato ancor più speciale perché Günther III portava lo stesso nome del figlio defunto della contessa, morto in un tragico incidente stradale.

La contessa ha trascorso gli ultimi anni della sua vita accanto al caro pastore tedesco, che alla sua morte è diventato il fulcro di un trust designato a ereditarne l’immenso patrimonio. La Günther Trust, responsabile della gestione della fortuna e della cura della stirpe Günther, ha reso protagonista Günther VI nella classifica degli animali più ricchi al mondo. Nei decenni successivi, i discendenti di Günther hanno segnato la storia.

Netflix racconta la storia di Günther e del suo custode

Günther IV, in particolare, è entrato nel Guinness World Record come il cane più ricco del mondo. Ha acquistato persino la villa di Madonna a Miami attraverso la Günther Corporation, braccio operativo del Trust, mantenendola per oltre 21 anni. Oltre a questo, è stato il Presidente e proprietario di importanti squadre di calcio italiane, lasciando un segno indelebile nella storia canina e finanziaria. La docuserie Netflix I Milioni di Günther racconta proprio la storia del pet benestante con una particolare attenzione alle vicende di Maurizio Mian, il custode dedicato alle cure di questo magnate a quattro zampe.

Attiva dagli anni ’90, la Günther Corporation ha persino una voce dedicata sulla versione internazionale di Wikipedia. L’ultima impresa della Corporation è la produzione del brano Real Sassy del famoso cantante svedese Günther, conosciuto a livello internazionale per il suo successo Ding Dong Song. Questa collaborazione, annunciata come l’inizio di un rapporto a 360°, potrebbe portare a scenari ancora più sorprendenti. Potremmo vedere il cantante Günther passeggiare con il celebre pastore tedesco Günther VI!

Foto per gentile concessione di Netflix