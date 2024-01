Cosa guardano i cani in tv? Da quali programmi vengono attratti? La scoperta interessante in una recente ricerca

I cani amano guardare la tv, e questo lo sappiamo: ora, però, conosciamo meglio anche i loro gusti televisivi. Una ricerca condotta dall’oftalmologa veterinaria Freya Mowat dell’Università del Wisconsin-Madison ha gettato luce su questo intrigante fenomeno.

Cosa adorano i cani della tv? La sorpresa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il loro interesse per la televisione non è guidato solo dalla luminosità dello schermo, ma è strettamente legato al contenuto visivo, come ha dimostrato lo studio durato due anni e coinvolgente oltre 1600 padroni di cani in tutto il mondo. I risultati dell’indagine hanno rivelato che i cani sembrano prediligere contenuti in cui i protagonisti sono proprio altri cani.

Leggi anche: — COSA DICE IL NUOVO DECRETO SUI FARMACI VETERINARI? TANTE NOVITÀ

Sorprendentemente, solo 1 su 10 apprezza i cartoni animati, mentre gli esseri umani non sono considerati interessanti da guardare piazzandosi al 9° posto su 17 categorie considerate.

Questo dato curioso solleva la domanda: cosa rende così irresistibili per i cani i programmi televisivi con i loro simili?

L’86% dei cani esaminati ha mostrato un interesse evidente verso i contenuti televisivi, evidenziando comportamenti chiave come l’avvicinamento allo schermo (78%), l’emissione di suoni (76%), il seguire i movimenti sullo schermo (72%) e il movimento della coda (69%). Tali comportamenti sono stati fondamentali per gli esperti nel valutare l’attenzione e il coinvolgimento degli animali. Questa particolare inclinazione dei cani verso la televisione ha suscitato un interesse inaspettato in nell’ambito dell’oculistica.

L’indagine sui gusti dei cani in fatto di tv apre a nuove ricerche

Freya Mowat ha spiegato che la ricerca voleva inizialmente mirare a sviluppare metodi avanzati per valutare la vista dei cani, ma i risultati hanno rivelato che i contenuti video potrebbero mantenere l’attenzione degli animali abbastanza a lungo da facilitare tale valutazione. L’indagine ha anche individuato che i cani più giovani, compresi tra 1 e 4 anni, sono particolarmente affascinati dalla televisione, mostrando maggiore attenzione rispetto ai loro compagni più anziani.

Gli scienziati, dunque, suggeriscono che ciò potrebbe essere correlato ai problemi di vista e udito che si manifestano con l’invecchiamento, aprendo la strada a ulteriori ricerche sull’influenza dell’età sulla percezione visiva dei cani.

Foto: Shutterstock