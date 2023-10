A Gaza e in Cisgiordania la situazione per gli animali randagi è molto complessa: come aiutare i volontari che se ne occupano

In Medio Oriente, regione attualmente colpita da un conflitto devastante, anche gli animali sono vittime silenziose della guerra. L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) sta collaborando attivamente con i suoi volontari nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, dove i volontari operano in condizioni pericolose per salvare gli animali.

A causa dell’attuale impossibilità di fornire aiuti diretti sul campo, l’OIPA ha lanciato in Italia una raccolta fondi chiamata “Emergenza Animali Gaza – Cisgiordania.” I proventi di questa raccolta saranno devoluti alle associazioni locali connesse all’OIPA International, che lavorano instancabilmente per proteggere gli animali in mezzo al conflitto.

A Gaza sugli scenari di guerra opera Sulala Animal Rescue

Nella Striscia di Gaza, che al momento è devastata dagli attacchi e in gran parte inaccessibile, opera l’organizzazione “Sulala Animal Rescue.” Questa organizzazione si dedica all’assistenza dei randagi locali e al salvataggio di cani e gatti bisognosi di cure mediche o abbandonati, ospitandoli nel proprio rifugio. Al momento, è l’unica organizzazione animalista presente nella Striscia di Gaza.

A causa dell’escalation dei bombardamenti, numerosi cani hanno cercato rifugio spontaneamente nel rifugio, e i volontari hanno aperto un varco nella struttura per consentire loro di accedere autonomamente. Al momento, l’organizzazione è ancora in grado di fornire cibo e acqua, ma le scorte presto si esauriranno.

L’invio diretto di aiuti materiali è attualmente impossibile, quindi l’OIPA ha iniziato una raccolta fondi. Le donazioni saranno utilizzate per l’acquisto locale di cibo per gli animali, compresi i randagi e quelli appartenenti a famiglie sfollate che chiedono disperatamente aiuto.

La Situazione in Cisgiordania

Anche in Cisgiordania la situazione è critica. Là opera l’associazione membro dell’OIPA, “AEA Bethlehem Shelter.” La situazione in quest’area è caratterizzata da una crescente incertezza e preoccupazione. Le scorte di cibo per gli animali stanno esaurendosi, e la presenza di numerosi checkpoint limita l’accesso a ulteriori rifornimenti. Il rifugio è situato in una zona a rischio, a pochi minuti da checkpoint israeliani e da insediamenti militari.

L’associazione si prende cura dei cani e dei gatti del rifugio, nonché dei randagi colpiti dalla guerra. I volontari continuano a fornire loro cibo e acqua, mettendo spesso a rischio le proprie vite. Inoltre, l’associazione sta facendo appelli alla comunità locale per ottenere coperte e lenzuola inutilizzate, che serviranno a riscaldare gli animali ospitati nel rifugio.

Le parole dell’associazione riflettono la tragica realtà: “La nostra fervida speranza e desiderio è che questa sanguinosa guerra finisca. Uniamoci come comunità per sostenerci a vicenda di fronte a questa tragedia che sta colpendo sia umani che animali.”

AEA Bethelem è formata da 10 volontari e un guardiano che vive all’interno del rifugio. Attualmente ospita più di 100 cani, 10 cuccioli e 40 gatti.

Per partecipare alla raccolta fondi promossa in Italia dall’OIPA per gli animali colpiti dal conflitto tra Israele e Hamas, questa è la pagina web con tutte le informazioni.