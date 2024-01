Uno studio inglese rivela che il pelo dei gatti è in grado di aiutare ad incastrare i delinquenti: perché è così utile nelle indagini forensi

I gatti possono essere i nuovi Sherlock Holmes delle nostre case, stando a quanto scoperto: il loro pelo sarebbe infatti il modo più veloce e rivelatorio per arrestare ladri, criminali e delinquenti.

Emerge da uno studio innovativo condotto dalla, i cui risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Forensic Science International. L’università ha introdotto una nuova e avanzata, dimostrando che il pelo dei gatti può essere

Ma perché proprio il pelo degli affettuosi felini? Nelle case in cui risiedono gatti, è praticamente impossibile non trovare i loro peli ovunque. Sui mobili, sul divano e persino sugli indumenti, dove si attaccano con estrema facilità, ovviamente sul pavimento che – per quanto cerchiamo di detergere – non è mail pulito al 100% .

Dunque è altamente improbabile che un ladro, entrando in una casa abitata da gatti, riesca a sfuggire senza un solo pelo del micio aggrappato a sé. Ecco perché un singolo pelo può fungere da connessione tra un sospettato e il luogo del crimine. Per dimostrare questa teoria, i ricercatori britannici hanno coinvolto nel loro studio 119 gatti del Regno Unito, analizzando il loro DNA mitocondriale.

Il pelo caduto è privo della radice e contiene quindi una quantità di DNA utilizzabile piuttosto limitata. In pratica, è possibile analizzare solo il corredo genetico mitocondriale, ereditato dalla madre alla prole e condiviso tra i gatti imparentati per via materna, come spiega Emily Patterson, autrice principale dello studio.

Pelo di gatti al centro di una ricerca medico-sociale

Finora, analizzando un frammento del DNA mitocondriale del gatto, non era possibile risalire a un singolo individuo felino. Tuttavia, con le più avanzate tecniche, il team di esperti è riuscito a incrementare la precisione dei risultati di ben 10 volte. Attualmente, la sequenza completa del DNA mitocondriale del felino è stata determinata, restringendo ulteriormente il campo di indagine.

Con un maggior numero di informazioni a disposizione, potrebbe essere possibile risolvere casi partendo proprio dai peli dei gatti. I dati raccolti sono promettenti, soprattutto nel Regno Unito, dove circa il 26% delle famiglie possiede un gatto e i ricercatori non escludono la possibilità di testare lo stesso approccio anche per i peli dei cani.

Foto: Kikapress