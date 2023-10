Appuntamento con la Dog Dance il 14 e 15 ottobre in Fiera a Cremona, in occasione della decima edizione di Petsfestival 2023.

Più di cento cani provenienti da tutta Europa, di diverse razze e taglie, si daranno appuntamento a CremonaFiere per partecipare all’European Open Championship Dog Dancing FCI 2023, il campionato europeo di Dog Dance organizzato da FCI, ENCI, Gruppo Cinofilo Cremonese e CremonaFiere. Questo straordinario evento si svolgerà dal 12 al 15 ottobre ed è aperto al pubblico nelle giornate di sabato 14 e domenica 15. Si tratta di un’occasione unica, che segna la sua prima apparizione in Italia proprio a Cremona, in concomitanza con la decima edizione di Petsfestival. Il Festival è la manifestazione dedicata a tutti gli amanti degli animali più grande d’Italia, che già sta suscitando grande interesse tra il pubblico.

La Dog Dance è uno sport cinofilo che coinvolge cani di tutte le razze. Si basa sull’insegnamento di comportamenti controllati e collaborativi, eseguiti in armonia con il conduttore e a tempo di musica. Ci sono due categorie di competizione presenti a Cremona: il Freestyle, che permette una performance libera e creativa di una serie di figure coreografiche, e l’Heelwork To Music (HTM), una disciplina più strutturata soggetta a regole più rigide, che richiede l’esecuzione di posizioni di condotta obbligate, il mantenimento di una distanza massima tra cane e padrone e un preciso coordinamento nelle sequenze.

Gare europee di Dog Dance a Cremona: tutte le info

Le gare europee di Dog Dance si terranno presso il padiglione 1 di CremonaFiere. L’arrivo delle squadre è previsto a partire dalla serata di mercoledì e sessioni di allenamento a porte chiuse giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. Le esibizioni aperte al pubblico avranno luogo sabato 14 e domenica 15 ottobre, in occasione di Petsfestival, e si svolgeranno dalle 10 alle 19. Tra i momenti salienti delle due giornate ci saranno poi la premiazione delle prime tre squadre classificate sabato 14 (a partire dalle 16:00) e le premiazioni finali dei vincitori previste per domenica 15 ottobre dalle 11:30. La cerimonia di chiusura ufficiale dell’evento è in programma domenica 15 ottobre alle 12:30.

Petsfestival, oltre alla Dog Dance, presenterà inoltre una varietà di eventi e spettacoli dedicati al mondo dei cani e a tutti gli altri aspetti del mondo degli animali domestici. Un programma di eventi in costante aggiornamento è disponibile sul sito ufficiale di Petsfestival: www.petsfestival.eu.