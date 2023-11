La guida completa di Edgard & Cooper per migliorare il rapporto che il gatto ha con la casa: tutti i trucchi

I gatti sono affascinanti pet ricchi di energia e curiosità, ma talvolta la loro vivacità può mettere a dura prova l’integrità della nostra casa. Dalle unghie affilate che graffiano i mobili ai tappeti ricoperti di peli, passando per le piante danneggiate e i bisogni fatti in giro per casa, è fondamentale trovare un equilibrio tra proteggere l’ambiente domestico e garantire il benessere del tuo amico felino a quattro zampe. In questo articolo, condivideremo cinque preziosi consigli su come proteggere la tua casa dal tuo gatto e, allo stesso tempo, assicurare il suo benessere.

Riduci la presenza di peli in casa:

I gatti perdono pelo tutto l’anno, con picchi in primavera e autunno. Per evitare che la casa si riempia di peli, spazzola regolarmente il tuo gatto con una spazzola adatta al suo tipo di pelo. Usa anche un rullo adesivo per rimuovere i peli dai mobili e dai divani. Assicurati inoltre che il tuo gatto mantenga un livello adeguato di idratazione e offrigli cibi ricchi di Omega 3 e Omega 6, come il salmone, per favorire la salute della pelle e del pelo.

Proteggi mobili e arredi dai graffi:

I gatti amano graffiare le superfici per marcare il territorio e mantenere le unghie affilate. Per preservare i tuoi mobili, puoi utilizzare protezioni in tessuto o cartone ondulato. In alternativa, posiziona bucce di agrumi, rametti o essenze naturali agrumate vicino ai mobili da proteggere, poiché i gatti generalmente non apprezzano questi odori. Tuttavia, non dimenticare di soddisfare le esigenze del tuo gatto, offrendogli un ambiente stimolante con alberi da graffi, tappetini e torri tiragraffi.

Evita che il gatto faccia i bisogni in giro per casa:

Posiziona e mantieni pulita la lettiera in un ambiente tranquillo, lontano da elettrodomestici rumorosi. Assicurati che sia situata almeno a un metro e mezzo dalle ciotole dell’acqua e del cibo, così come dalla cuccia. In caso di più gatti in casa, segui la regola del “numero di gatti + 1” e fornisce lettiere e ciotole aggiuntive. Questo aiuterà il tuo gatto a sentirsi a suo agio e a evitare spiacevoli incidenti.

Proteggi le piante dai tuoi amici felini:

I gatti sono naturalmente curiosi e spesso mordicchiano le piante in casa. Per garantire la loro sicurezza, opta per piante pet-friendly come orchidee, piante ragno, rose o kentia. Evita piante velenose o tossiche come l’aloe, l’edera, l’anthurium e la sanseveria. Per evitare che il tuo gatto si avvicini troppo alle piante, usa – anche in questo caso – essenze naturali agrumate o fogli di alluminio, che creano riflessi che i gatti generalmente non amano. Inoltre, considera la possibilità di avere un vaso di erba gatta, un’ottima pianta ornamentale amata dai felini.

Proteggi la casa (e il gatto) dalla curiosità felina:

Mantieni al sicuro gli oggetti fragili dentro mobili chiusi, come vasi e soprammobili. Prenditi cura dei cavi elettrici, nascondendoli dietro i mobili o utilizzando passacavi appositi per evitare che il tuo gatto li mordicchi e crei corti circuiti pericolosi. Evita anche di lasciare in giro piccoli oggetti che potrebbero essere ingeriti, come elastici, graffette o puntine.

Ricordati che i gatti sono creature sensibili, e spesso i danni che causano in casa possono essere segnali di stress o disagio. Assicurati di creare un ambiente domestico adatto alle esigenze del tuo amico felino. Se il tuo gatto continua a manifestare segni di disagio nonostante le precauzioni prese, non esitare a consultare un veterinario per valutare la sua salute e il suo benessere. Proteggere la tua casa dal tuo gatto è importante, ma garantire anche il suo benessere dovrebbe essere la priorità principale.

