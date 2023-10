Un nuovo standard di eccellenza per le strutture “Dog Friendly” è in arrivo con la Certificazione BAU BE®: di che si tratta

Un nuovo standard di eccellenza per le strutture “Dog Friendly” è in arrivo con la Certificazione BAU BE. Questa iniziativa rivoluzionaria è stata sviluppata dalla sinergia tra Patrizia Daffinà, presidente dell’Associazione Baubeach Village, e due Enti di Certificazione italiani. Il suo obiettivo è promuovere un alto standard di qualità e sicurezza nelle aziende che accolgono cani, dalle spiagge per cani agli alberghi pet-friendly.

Spiagge e alberghi a misura di Fido con la certificazione BAU BE

Le prime due strutture in Italia ad avviare il processo di certificazione sono la famosa Baubeach®, la prima spiaggia per cani in Italia, e l’Hotel “Miraggio” di Fregene. Questo passo importante è guidato dalla Direzione dell’Ente di Certificazione Dimensione Qualità di Venezia.

DEMENZA SENILE NEI CANI: COME SI MANIFESTA E COSA FARE

La Certificazione BAU BE® si pone come l’innovazione nel settore “Dog Friendly,” concentrandosi non solo sull’accoglienza dei cani ma anche sul rispetto delle loro esigenze etologiche. Le strutture certificate non sono semplici luoghi in cui è permesso portare i cani ma ambienti in cui l’infrastruttura, le attrezzature e il personale sono preparati ad accogliere gli amici a quattro zampe in modo adeguato.

Un aspetto fondamentale della Certificazione BAU BE® è la formazione. L’Associazione Baubeach Village ha sviluppato un programma di formazione speciale denominato Dog Management Ihod® (Ideal Habitat Of Dogs). Questa formazione prepara i professionisti a lavorare all’interno delle strutture BAU BE®, garantendo la massima qualità e sicurezza nei servizi offerti ai cani e ai loro proprietari.

I professionisti formati con il programma Dog Management Ihod® possono lavorare come gestori all’interno delle strutture con certificazione BAU BE®, ma anche svolgere ruoli chiave all’interno del processo di certificazione, come consulenti, coordinatori d’area e ispettori.

Cani protagonisti della nostra comunità ma protetti: il goal di Bau Be

Il Progetto BAU BE® si pone l’ambizioso obiettivo di restituire ai cani una dimensione di naturalezza che spesso si è persa nella società moderna. Oltre a promuovere la connessione con la natura, il progetto mira a sensibilizzare le persone sulle profonde motivazioni individuali di ogni cane. Ogni cane è un individuo unico con una straordinaria empatia e capacità di adattamento.

CANI IPERATTIVI? COME GESTIRE LA LORO VIVACITÀ: I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Con oltre 6 milioni di cani in Italia, è giunto il momento di riconsiderare il loro ruolo nella società e di lavorare per soddisfare le loro esigenze in modo da garantire loro benessere e felicità. La Certificazione BAU BE® rappresenta un passo importante verso la creazione di un mondo in cui i cani e gli esseri umani possano vivere in armonia, rispettandosi reciprocamente e apprezzando la bellezza della relazione tra uomo e cane.

Foto: Shutterstock – Ufficio Stampa