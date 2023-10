Una ricerca di Edgar & Cooper svela il legame tra animali domestici in famiglia e il benessere mentale dei pet parent.

Negli ultimi anni il benessere mentale è diventato una priorità in tutto il mondo: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 13% della popolazione soffre infatti di problemi legati al benessere mentale. A partire dall’ansia, il disturbo più comune a livello globale (31%) e che in Italia interessa quasi due milioni e mezzo di persone. Non è semplice individuarne le cause, ma – secondo un sondaggio condotto da Edgard & Cooper – un grande aiuto può essere dato dagli animali domestici. Secondo i dati raccolti, infatti, il 93% degli italiani ha notato un miglioramento del proprio benessere psicofisico da quando in famiglia è arrivato il proprio amico a quattro zampe. I benefici, tuttavia, non sono solo per i pet parent.

Un pet in famiglia riduce ansia e stress

Dall’analisi è emerso che il 62% degli italiani ha sperimentato una riduzione dei livelli di ansia e stress grazie alla compagnia di un cane o un gatto. Inoltre, quasi il 76% degli intervistati ha riferito che la presenza di un amico a quattro zampe è stata un valido sostegno nel superare situazioni difficili o momenti di tristezza.

I benefici però non si fermano qui. L’introduzione di un animale domestico nella famiglia ha avuto un impatto positivo sulla vita quotidiana dell’80% degli italiani. Questo ha incentivato uno stile di vita più attivo e una gestione più efficace del tempo. In particolare, da quando hanno un amico a quattro zampe, i pet parent hanno adottato una routine più dinamica (53%), trascorrendo più tempo all’aria aperta e uscendo più frequentemente di casa (35%). Queste attività contribuiscono al rilascio di serotonina e al ridimensionamento dello stress. Inoltre, hanno migliorato l’organizzazione delle proprie giornate, dedicando sempre più momenti di condivisione con il loro animale domestico (45%) e bilanciando le esigenze dell’animale con altre attività quotidiane (39%).

Cani e gatti hanno poi favorito il miglioramento delle relazioni interpersonali e familiari. Quasi il 64% degli intervistati ha affermato che l’introduzione di un amico a quattro zampe ha agevolato la creazione di nuove amicizie e relazioni sociali. E questo grazie alle passeggiate, al tempo trascorso nei parchi dedicati e alle attività come le lezioni di agility. Il 45% ha notato un rafforzamento dei legami all’interno della famiglia, insieme a un maggiore senso di responsabilità condivisa tra i membri della casa (20%). Questo dimostra che prendersi cura di un animale può consolidare ulteriormente i rapporti esistenti e favorire la creazione di nuovi legami.

Il benessere psicofisico dei pet al primo posto

Anche cani e gatti possono soffrire di ansia e stress. Tra le cause principali ci sono i rumori forti, come tuoni, fuochi d’artificio o lavori di costruzione nelle vicinanze dell’abitazione (52%), ma a influire negativamente sui loro livelli di stress possono esservi anche le visite dal veterinario (38%) e il distacco dal proprio pet parent per lunghi periodi (30%). O ancora situazioni sociali stressanti, come la vicinanza di animali aggressivi o di persone nuove (30%). Lo stesso vale per i cambiamenti nell’ambiente domestico, come l’arrivo di un nuovo pet o un trasferimento (27%), la carenza di stimoli mentali o fisici (20%) e la scelta di cibi non graditi (5%). A dimostrazione del fatto che, come per gli esseri umani, anche per un amico a quattro zampe uno stile di vita sano ed equilibrato e un ambiente confortevole possono contribuire al benessere mentale.

Esattamente come accade per gli umani, anche negli animali lo stress si può manifestare in modi diversi: oltre la metà dei cani e gatti italiani, infatti, in caso di stress, mostra comportamenti iperattivi o nervosismo inusuale (52%), ma in alcuni casi le situazioni stressanti possono portarli anche a cercare rifugio in luoghi isolati (38%), tradursi in apatia (20%), inappetenza o, al contrario, appetito esagerato (18%) o in una caduta del pelo, che risulta spesso spento (7%).

Come alleviare lo stress dei propri pet

Il problema può essere arginato trascorrendo più tempo di qualità insieme al proprio amico a quattro zampe, dimostrando vicinanza e affetto che aiutino a calmarlo e a farlo sentire al sicuro. Secondo il sondaggio condotto da Edgard & Cooper, infatti, il 96% dei cani e gatti italiani dimostra segni di felicità e benessere a seguito di interazione con il proprio pet parent.

Accogliere tra le mura domestiche un amico a quattro zampe, quindi, è una grossa responsabilità, ma è anche una scelta che, se compiuta consapevolmente, ha numerosi benefici per la salute psicofisica. Non solo aiuta a combattere ansia e stress, ma anche a migliorare le relazioni e a seguire una routine più sana, arricchendo in generale la propria quotidianità. Gli italiani ne sono convinti, tanto che oltre il 91% di loro rifarebbe la scelta di accogliere un cane o un gatto in famiglia.