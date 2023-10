È in tutte le librerie, per TEA, ‘Il cane in città’ di Alessandra Piccolo, guida urbana dotata di illustrazioni per vivere al meglio le relazioni con gli amici a quattro zampe.

La vita in città non deve essere un ostacolo alla felicità dei nostri amici a quattro zampe: ma come vivere al meglio la realtà urbana? Nel suo nuovo libro dal titolo Il cane in città. Consigli, suggerimenti, risposte ai problemi più comuni (TEA), Alessandra Piccolo offre una guida completa su come gestire al meglio la relazione con i nostri fedeli amici a quattro zampe in un ambiente urbano. Grazie anche alle vignette di Virginia Salucci, questa guida pratica è il vademecum ideale per chiunque desideri garantire il benessere del proprio cane nella vita in città.

Molti pensano, infatti, che la vita in città possa essere incompatibile con la presenza di un cane. Tuttavia, l’autrice – esperta educatrice cinofila – dimostra al lettore che è possibile offrire ai nostri amici pelosi una vita felice e soddisfacente anche tra grattacieli, parchi urbani e negozi. Certo, la convivenza con un cane in città è a tutti gli effetti una sfida, soprattutto se parliamo di metropoli, ma è anche un’opportunità preziosa di crescita per entrambi.

Copertina da Ufficio Stampa TEA Libri

In questo libro, Piccolo offre consigli pratici, tecniche collaudate e risposte semplici alle sfide più comuni legate alla vita in città con i nostri pelosetti. Perché si instauri un legame fruttuoso e salutare, sia per l’uomo sia per l’animale, alla base non può che esserci una preparazione adeguata. Solo con questo presupposto, l’arrivo di un cane nelle nostre vite potrà davvero portare cambiamenti positivi (e un amore incondizionato).

La citazione

«Nella vita ci si pongono sempre degli obiettivi da raggiungere, con la consapevolezza che ci saranno anche degli ostacoli da affrontare. Preparatevi, perché l’arrivo di un cane non risolverà paure o problemi, ma scardinerà abitudini e farà crollare certezze. Vi dovrete mettere nuovamente in gioco per far spazio a un essere che dipenderà totalmente da voi e che vi chiederà tempo e attenzioni, ma che sarà anche una fonte d’amore inesauribile. Lanciatevi in questa avventura, ma siate pronti, cercate di farlo nella maniera più giusta possibile, fatelo per entrambi»

Alessandra Piccolo

L’autrice

Alessandra Piccolo, dottoressa in Zootecnia con una specializzazione in benessere animale, ha vissuto per molti anni a Milano con i suoi cani. Dal 2009 è un’educatrice cinofila esperta nella risoluzione dei problemi comportamentali dei cani ed è consulente per aziende legate al mondo degli animali domestici. Il suo amore e la sua dedizione per il benessere dei cani si riflettono nelle pagine di questo libro.

Immagine IG @tea.libri

Alessandra Piccolo, Il cane in città. Consigli, suggerimenti, risposte ai problemi più comuni, Milano, TEA, 2023 (vignette di Virginia Salucci; pagine 216 – euro 16)

Copertina da Ufficio Stampa