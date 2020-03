Valentin vuota il sacco su Instagram e dichiara di aver avuto una storia con Francesca Tocca, che però ha deciso di terminare per "il bene della famiglia". Lei reagisce così

Valentin e Francesca Tocca sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane: allievo della scuola di Amici lui (ritirato), ballerina professionista lei, sembravano avere un’intesa fuori dal comune, in pista e fuori. Francesca è ancora sposata con Raimondo Todaro, anche se i due sarebbero in crisi da diverso tempo: tra balletti bollenti e cuoricini su Instagram, le chiacchiere si sono moltiplicate, soprattutto dopo il litigio di Valentin con Maria De Filippi in diretta (nel quale Maria avrebbe alluso a certi comportamenti scorretti di Valentin in sala prove).

Valentin e Francesca Tocca, la storia inizia così

Improvvisamente Valentin ha rotto il silenzio pubblicando una serie di post su Instagram nei quali ha ammesso la relazione con Francesca ed ha spiegato come è iniziata, affermando anche che ha deciso di concluderla.

Valentin ha raccontato di aver iniziato a sentirsi con Francesca a Natale e di aver proseguito la storia perchè lei gli aveva assicurato che si era lasciata con il marito già da ottobre. Ora però il ballerino ha deciso di fare “un passo indietro” perchè, parole sue, “la famiglia è la cosa più importante”.

Francesca blocca Valentin

Dopo l’exploit di Valentin, Francesca ha smesso di seguirlo e lo ha bloccato su Instagram: segno che non era affatto d’accordo con lui su questa esternazione e che è stata probabilmente un fulmine a ciel sereno, visto che lui ha dichiarato pubblicamente anche la fine della storia.

Il post di Valentin è poi misteriosamente sparito, quando ormai tutto il web lo aveva letto: il ballerino si è pentito in extremis? Oppure è stata Francesca a chiederglielo?

Sul web in moltissimi hanno criticato Valentin e il suo modo di fare, accusandolo di aver umiliato Francesca raccontando la loro storia ai quattro venti e anche di essersi ricordato un po’ troppo tardi che “la famiglia è la cosa più importante”