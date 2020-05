‘Passe..’, Tiberio Timperi e la frase con l’errore piccante

Tiberio Timperi scova la foto di un messaggio con un evidente errore piccante e la pubblica su Instagram: scoppia l'ironia tra i fan

Può un semplice accento cambiare completamente il significato di una frase? Certo che sì. E può anche capitare che quella svista ortografica crei una bella gaffe dalle sfumature piccanti. Il web è pieno di strafalcioni, scovati qua e là dagli utenti e anche Tiberio Timperi ne ha trovato uno, davvero esilarante.

L’errore pubblicato da Tiberio Timperi che fa sorridere

In tempi di pandemia, si moltiplicano i messaggi di speranza. All’inizio dell’emergenza, siamo stati invasi dai disegni dei bambini che mostravano arcobaleni colorati con la scritta “Andrà tutto bene”. Poi in tanti, a modo proprio, davanti casa o nei luoghi pubblici ha lasciato un segno per infondere positività in un momento così drammatico.

Tiberio Timperi ha scovato uno di questi messaggi in rete e lo ha condiviso su Instagram, con la volontà di strappare un sorriso ai suoi follower. Si tratta di una frase scritta su una lavagnetta che avrebbe dovuto trasmettere ottimismo. Peccato per quell’errore che ha finito per trasformarla in una involontaria battuta.

“Ne sono passate tante, passerà anche questa” voleva certamente scrivere l’ignoto autore, che però ha dimenticato l’accento.

I commenti dei fan

Nel condividere quella simpatica foto su Instagram, Tiberio Timperi scrive nella caption: “Quando l’accento fa la differenza”. Il post ha suscitato ilarità tra i follower del conduttore televisivo, scatenando commenti carichi di ironia.

Attualmente, Timperi è impegnato con Uno Mattina in Famiglia su Rai1 ogni weekend al fianco di Monica Setta. Il programma, come lui stesso ha confermato qualche giorno fa a un fan che chiedeva informazioni, andrà avanti fino a fine giugno.