Temptation Island, fidanzato accoltellato, lei ‘ha provato ad ucciderlo’: le foto shock

Michael De Giorgio, ex fidanzato di Lara a Temptation Island 6, è stato accoltellato dall’attuale compagna: ecco cosa è successo.

Michael De Giorgio, ex fidanzato di una coppia di Temptation Island 6, è stato accoltellato al polso dalla sua compagna. Il 29-enne tatuatore pugliese – ma che vive a Udine – è stato aggredito e ferito in uno scatto d’ira da parte della nuova fidanzata.

LEGGI ANCHE: — Ve la ricordate Lara Zorzetto, l’ex di Michael De Giorgio a Temptation Island? Ecco come è cambiata la sua vita dopo averlo lasciato

Michael De Giorgio di Temptation Island accoltellato al polso

Andiamo con ordine. La compagna di Michael De Giorgio lo ha accoltellato con un paio di forbici alla mano sinistra. La lama è entrata dalla parte del polso, uscendo dall’altro lato. Ad annunciarlo è stato lui stesso sui social network, postando una foto della ferita.

“Questa notte sono stato ferito con una forbice – ha scritto in una stories – è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia. Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L’intervento è andato bene”.

Lui non può lavorare già per l’emergenza Covid-19, ma per un tatuatore una ferita alla mano è una vera limitazione. Inoltre la sua capacità motoria potrebbe non ripristinarsi al 100%: “Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, ma non voglio nemmeno pensarci. Grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è dentro al petto e per questo purtroppo non c’è cura”.

Michael De Giorgio: “Una persona che ti ama non fa questo”

Michael ha parlato poi in collegamento Instagram con Deianira Marzano, dove a stento ha trattenuto le lacrime.

“Sono stato fortunato – ha raccontato Michael – perché poteva toccare un’arteria che poteva causarmi un dissanguamento. L’unica cosa che posso dire è che sono amareggiato. Una persona che ti ama, che dice che ti ama, non fa questo. A volte le persone che hanno bisogno di aiuto non si rendono nemmeno conto dei gesti che fanno. Io pensavo di essermi innamorato veramente, mi sento con la coscienza a posto”.

La persona che ha accoltellato l’ex concorrente di Temptation Island, ha poi aggiunto Michael, è attualmente a piede libero nonostante l’atto compiuto.

Foto: MN Italia