Tutto esaurito Martedì 21 Maggio nello splendido Teatro Cantiere Florida di via Pisana: in piena campagna elettorale, Beatrice Barbieri e Luca Milani hanno presentato le loro candidature al Consiglio Comunale di Firenze, dando però voce alle associazioni che si muovono nel sociale, si impegnano per la pace e quotidianamente sono vicini ai problemi degli anziani!

A dare ritmo alla lunga serata lo scrittore Giancarlo Passarella, con in regia Giovanni Liguori. Sul palco i 20 giovani cantanti dell’ensemble Fuori dal Coro (diretto da Chiara Piccioli), con le loro interpretazioni di brani anche famosi: come nel caso di Almeno tu nell’Universo, hit di Mia Martini, anche lei vittima di stalking ed hate speech.

Altri due i momenti di totale emozione: il primo quando Beatrice Barbieri fa vedere una lettera che le è giunta nel 1980 dal Presidente Sandro Pertini, dove la ringraziava per aver apprezzato (lei che aveva solo 8 anni) il suo esser andato tra i terremotati dell’Irpinia e Basilicata.

Un abbraccio caloroso tra la ragazza iraniana che ringrazia Luca Milani ed il sindaco Dario Nardella per aver dato la cittadinanza onoraria ad un rapper condannato a morte ha emozionato tutto il pubblico presente.

L’evento ‘Tante Voci… Una Città’ ha ospitato:

– Alessio Martinoli Ponzoni e Silvano Di Geronimo della R.S.S.A. Il Giglio e l’acronimo significa Residenza Socio Shakesperiane Assistite: lavorano con gli anziani e creano con loro spettacoli teatrali

– Zoia Hadavandi dell’Associazione Culturale Donna Vita Libertà che offre sostegno a favore dei diritti delle donne: i messaggi video giunti dall’Iran emozionano il pubblico e raccontano di rappers imprigionati

– Paola Alberti elogia il Quartiere 4 del Comune di Firenze per quanto ha fatto per ricordare sua figlia Michela Noli, perché purtroppo il tema del femminicidio è quanto mai di attualità

– Il progetto Sheep Italia viene illustrato da Saverio Tommasi, Angela Fani e Parola Gherardelli: le Borse Lavoro sono lo strumento per coinvolgere le donne immigrate in Italia e provenienti da tutto il mondo

– Pino Moscato (cantautore che da ragazzo ha frequentato il FolkStudio di Roma) legge un brano sull’inclusione, raccontando della sua esperienza familiare e di come la comunità gli sia stata vicino

– Stefano Manzini (con il progetto ManzAid) snocciola importanti dati sulle strutture sanitarie che sono riuscito ad aprire e ci fa sorridere nel filmato finale, mentre corre a braccia aperte.

La serata si è conclusa con lettura (offerta da Jacopo Del Sole e Alessandra Targi) dedicata all’invito al volo, su cui i due candidati Luca Milano e Beatrice Barbieri hanno aggiunto le loro considerazioni.