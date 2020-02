La foto di Sonia Brugi al mare fa arrabbiare i social: ‘vergognati’

Sonia Bruganelli è in vacanza alle Maldive, ma mentre posta le sue foto al mare sul web, in tanti insorgono contro di lei con commenti cattivissimi.

Che Sonia Bruganelli ami destare scalpore sui social network non è una novità, ma stavolta le foto al mare della moglie di Paolo Bonolis hanno fatto davvero arrabbiare il popolo del web. Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile? Come mai tanto clamore?

Le foto di Sonia Bruganelli al mare fanno insorgere il web

Al momento, Sonia Brugi si trova in vacanza alle Maldive, da dove sta postando foto di un mare cristallino, dei suoi momenti di relax e, tanto per cambiare, del lusso più sfrenato. Tutto molto bello se non fosse che tantissimi utenti se la sono presa in malo modo con lei, riempiendola di commenti negativi. Alcuni dei quali di una cattiveria assoluta.

“Forse in un momento così delicato, si poteva evitare questa immagine, questione di sensibilità”, ha scritto ad esempio un’utente tirando in ballo l’emergenza coronavirus in Italia. E sono diversi a muoversi sulle stesse corde. Come chi scrive “Certo la signora ha soldi e se ne é scappata alle Maldive” oppure “Non che si ammali ci mancherebbe, ma che queste foto, forse, non sono proprio appropriate al momento. Però ognuno è libero”.

Ma se qualcuno si limita a semplici “Sempre in mostra”, c’è anche chi passa a veri e propri insulti come: “Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te!”

La moglie di Bonolis risponde agli insulti dei social

Ad un certo punto, però, quando sotto l’ennesima foto di mare un utente ha commentato con il solito messaggio acido, la stessa Sonia Bruganelli è arrivata a rispondergli.

“Nella vita una certezza c’è se viene una catastrofe crepiamo tutti il povero e il ricco senza distinzione sei patetica ti scivola tutto hai il pelo lungo”, ha scritto l’utente. E lei, senza scomporsi, ha risposto con un semplice: “iniziamo con i luoghi comuni. Dai!”

foto: Kikapress