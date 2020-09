Piccola gaffe di Vanessa Incontrada sul palco dei Seta Music Awards: Pio e Amedeo annunciano Riki, ma la conduttrice non lo conosce...

Si è alzato il sipario sui Seat Music Awards 2020. Mercoledì 2 settembre, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono tornati sul palco dell’Arena di Verona per una edizione molto speciale dei premi della Musica Italiana. Quest’anno, infatti, non sono gli artisti a ricevere i prestigiosi riconoscimenti, ma cantanti e gruppi dedicheranno le loro performance ai lavoratori dello spettacolo, particolarmente provati dalla crisi post-Covid a causa dello stop delle esibizioni dal vivo. Una esordio, quello di ieri, all’insegna della musica, della solidarietà ma anche del divertimento. Con la conduttrice che è scivolata in una divertente gaffe.

Seat Music Awards 2020, Vanessa Incontrada e la gaffe su Riki

Vedere nuovamente tanti grandi artisti sullo stesso palco esibirsi dal vivo dopo il lockdown è stato davvero emozionante. Emma, Elisa, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso hanno particolarmente colpito il pubblico – almeno quello che ha commentato lo show su Twitter – con la loro grinta e le loro voci straordinarie.

Sul palco per i Seat Music Awards 2020, anche la comicità di Pio e Amedeo, responsabili di una piccolo gaffe in cui è incorsa Vanessa Incontrada. Il duo, a un certo punto, parlando della Partita del Cuore (in onda stasera su Rai1) ha annunciato la presenza di Riki. La conduttrice – che si appresta a lasciare la tv per un po’ di tempo – è apparsa un po’ disorientata: “Chi è?” ha chiesto ai suoi interlocutori.

Non ha capito bene il nome del cantante o davvero non conosce l’ex allievo di Amici?

Un momento di ilarità che non è passato inosservato sui social, dove in tanti hanno commentato con ironia, utilizzando Gif e Meme esilaranti.

Questi due che annunciano Riki e Vanessa Incontrada ‘’Riki chi?’’ #SeatMusicAwards2020 pic.twitter.com/ezzkr7rL4E — angelica (@______Angelica_) September 2, 2020

Sul palco anche il 5 settembre

La seconda parte dei Seat Music Awards 2020 andrà in onda sabato 5 settembre con tanti altri artisti pronti a esibirsi e a omaggiare gli addetti ai lavori. All’Arena di Verona sono attesi, tra gli altri Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Piero Pelù, Annalisa, Malika Ayane.

Previsto anche un terzo appuntamento, in onda domenica 6 settembre sempre su Rai1 ma alle 16: Nek sarà un narratore speciale che insieme a tanti suoi colleghi compirà un “Viaggio nella Musica” on the road.