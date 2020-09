Seat Music Awards al via

Si è alzato il sipario sui Seat Music Awards 2020. Mercoledì 2 settembre, Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono tornati sul palco dell’Arena di Verona per una edizione molto speciale dei premi della Musica Italiana. Quest’anno, infatti, non sono gli artisti a ricevere i prestigiosi riconoscimenti, ma cantanti e gruppi dedicheranno le loro performance ai lavoratori dello spettacolo, particolarmente provati dalla crisi post-Covid a causa dello stop delle esibizioni dal vivo. Una esordio, quello di ieri, all’insegna della musica, della solidarietà ma anche del divertimento. Con la conduttrice che è scivolata in una divertente gaffe.

Foto: Kikapress