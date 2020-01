Sag awards, Brad Pitt molto intimo con Jennifer Aniston: lui la prende per mano e finiscono per scatenare il gossip

Non si parla che di Jennifer Aniston e Brad Pitt dopo la cerimonia di premiazione dei Sag Awards: i due sono apparsi particolarmente intimi

Mai così vicini in pubblico: Brad Pitt e Jennifer Aniston al centro del gossip dopo la loro partecipazione ai Sag Awards. I due ex coniugi sono stati premiati durante la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento attribuito dal sindacato degli attori e si sono mostrati particolarmente vicini. Senza nascondere tenere effusioni. I fan sono impazziti: il ritorno di fiamma è concreto?

Brad Pitt e Jennifer Aniston infiammano i Sag Awards

Sia Brad Pitt che Jennifer Aniston sono stati premiati ai Sag Awards: lui ha vinto come Miglior attore non protagonista per C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, mentre lei per The Morning Show.

Già sul red carpet, i giornalisti hanno punzecchiato Pitt chiedendo commenti su Jennifer ma lui, senza sbottonarsi, ha scherzato con la stampa, come a voler mettere a tacere i rumors su un loro riavvicinamento. Ma quanto successo durante e dopo la premiazione non è passato inosservato, infiammando il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra le due grandi star hollywodiane.

Quando la Aniston è salita sul palco per ritirare il premio, Brad non era in sala, ma ha preteso di seguire il discorso di ringraziamento della sua ex dietro le quinte, come dimostrano le immagini mandate in onda dai maggiori network americani.

Sguardi languidi ed effusioni

Ma ciò che sta mandando in visibilio i fan della coppia, sono state le tenere effusioni che Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono scambiati subito dopo la cerimonia. I due sono stati immortalati insieme, particolarmente affettuosi l’uno con l’altra, senza nascondersi da giornalisti e fotografi.

Negli scatti diffusi sulla stampa online, si vedono Brad e Jennifer che si guardano felici ed emozionati, commentando i loro premi. Poi, mentre lei sembra si stia allontanando, lui la stringe per mano, come a trattenerla affettuosamente.

Insomma, un incontro ravvicinato che ha alimentato le indiscrezioni su una loro presunta relazione, già esplose durante i Golden Globes. Da quando entrambi sono ritornati single, tutti sperano che ritornino insieme. E i ben informati assicurano che sono già sulla buona strada.