Con un post speciale su Instagram, Ornella Muti ha voluto ringraziare il presidente russo Vladimir Putin per gli aiuti inviati in Italia.

Gli aiuti dalla Russia sono arrivati in Italia. Tamponi, mascherine, tute protettive e strumenti di sanificazione sono stati trasportati dai medici russi su nove jet Ilyushin 76. Sui materiali e sugli aerei sono state apposte delle etichette raffiguranti due cuori con i tricolori russi e italiani e la scritta “Dalla Russia con Amore”.

Il post di Ornella Muti per Putin su Instagram

Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, ha voluto esprimere la sua gratitudine al presidente russo Vladimir Putin con un video post su Instagram. Un repost per essere precisi: infatti il video proviene dal profilo della figlia, Naike Rivelli.

LEGGI ANCHE: — Ornella Muti si mostra completamente svestita su Instagram: ecco come è ora l’attrice a 64 anni

Il video è sicuramente degno di nota, sotto vari punti di vista. Tuttavia sono le reazioni dei follower a destare maggior interesse. Fra i commenti di gratitudine da parte degli utenti che scrivono dalla Russia e, dall’Italia invece, apprezzamenti del tipo “grandissimo stagista grandissimo uomo”, sorge anche qualche polemica. Il post costa anche qualche follower e segnalazioni a Ornella Muti, infatti qualcuno indignato scrive:

Putin is the new Hitler! (…) I’m unsubscribing! Putin è il nuovo Hitler! (…) Smetto di seguirti!

E ancora

I’ve reported this post as propaganda of terrorism Ho segnalato il post come contenuto di propaganda terroristica

Tuttavia la domanda cardine è “grazie di che?”.

Il video di ringraziamento per gli aiuti dalla Russia raffigura un eroico presidente Putin intento a tenere una piramide di militari in equilibrio sulla testa mentre esegue una spaccata fra le ali di due aerei che si distanziano fra loro. Si chiude con una foto del presidente insieme a Ornella Muti. In effetti, non è molto chiaro, dal video, a cosa sia dovuto il ringraziamento. Tant’è che alcuni utenti, evidentemente non molto aggiornati sulla situazione in Italia, sinceramente domandano per cosa l’attrice stia ringraziando il presidente.

Altri utenti invece hanno altri motivi per mettere in dubbio la necessità di esprimere tanto affetto e gratitudine al presidente russo:

Yeah. For what? Isnt he a homophobic white supremacist dictator? Già. Per cosa? Non è un dittatore omofobico suprematista bianco?

E altri rincarano la dose. Un utente, scrivendo in russo, sostiene che Putin stia solo cercando di fare favori a suoi amici intimi che hanno proprietà in Italia. Su questo tema si apre un dibattito acceso nelle risposte.

E a proposito di battibecchi nei commenti, un altro utente, italiano, scrive:

Grazie a Putin perchè? Perchè nasconde la reale situazione dei contagiati e deceduti in Russia?

Una presa di posizione netta, questa, che scatena la polemica nelle risposte: “illuminaci… fonte della CIA?”.