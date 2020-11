Nostradamus, cosa ha previsto per il 2021: rimpiangeremo il 2020?

Cosa ha previsto Nostradamus per il 2021? Ecco quali sono le sue previsioni in vista del nuovo anno… rischieremo quasi rimpiangere il 2020!

Per chi si è stancato di questo maledetto 2020, sapere che questo annus horribilis sta finalmente giungendo alla fine è una notizia fantastica. Col 2021 dietro l’angolo, arrivano anche per quest’anno le profezie firmate da Nostradamus: cosa avrà mai previsto per il nuovo anno?

LEGGI ANCHE: — Oroscopo 2021, ecco le previsioni di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali

Cosa ha previsto Nostradamus per il 2021?

Partiamo dal principio, perché le previsioni di Nostradamus per il 2021 sono tante e sembrano alquanto curiose. E, soprattutto, potrebbero farci quasi rimpiangere il 2020!

Cominciamo con quella più particolare: l’Apocalisse Zombie! Sembra proprio che dalle profezie di Nostradamus, uno scienziato russo creerà un’arma biologica, un virus che ci trasformerà tutti in zombie, avvicinando di parecchio la fine dell’intera umanità.

Ma se l’apocalisse zombie non dovesse bastare, cominciate a tremare, visto che tra le profezie non mancano carestie, terremoti, epidemie… insomma, non proprio una bella prospettiva! Addirittura, pare anche che “i cammelli berranno acqua dal Reno”, una metafora per indicare che l’Europa potrebbe essere conquistata dall’Islam.

Cambiamenti climatici e asteroidi: cosa succederà alla terra nel 2021?

A preoccupare di più è però la possibilità di una tempesta solare che potrebbe causare l’innalzamento del livello delle acque, con conseguenti cambiamenti climatici e migrazioni di massa.

Per non farci mancare proprio nulla, potremo finire vicini ad una devastazione totale del pianeta. Come quando i dinosauri si estinsero, secondo le previsioni di Nostradamus, per il 2021 un nuovo asteroide potrebbe colpire (o almeno sfiorare) il Pianeta Terra. Addirittura, anche la NASA e l’ESA avvertono che, dopo quanto successo lo scorso giugno, il 6 maggio 2021 pare proprio che l’asteroide 2009 KF1 rischia davvero di colpire la terra!

Photo Credits: Shutterstock