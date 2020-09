Un selfie incantevole: Miriam Leone torna a deliziare i fan su Instagram con uno scatto che la ritrae in primo piano ma per qualcuno è triste

Miriam Leone è una delle attrici più attive sui social network. La bella e brava attrice siciliana ama deliziare i suoi fan con scatti semplici, del suo lavoro e della sua vita quotidiana. In ogni foto pubblicata si mostra in tutta la sua bellezza, anche quando sfoggia un look al naturale. Ed eccola, l’ex Miss Italia, incantare nuovamente i follower di Instagram con un selfie che mette in risalto gli occhi e lo sguardo. Ma c’è qualcosa che non va?

Miriam Leone e il selfie che incanta tutti

Capelli sciolti che incorniciano il volto, trucco leggero e scollatura mozzafiato. Si è mostrata così, Miriam Leone nell’ultima foto condivisa su Instagram. Un post che, come sempre accade sulla sua pagina, ha fatto incetta di like e di complimenti.

“Dio esiste”, “Non ho più parole per descrivere la tua bellezza”, “Ma c’è una foto in cui non vieni bene?” sono alcuni dei commenti apparsi. Qualcuno però sembra notare qualcosa che non va nel suo sguardo. “Sei bellissima, ma hai gli occhi tristi” osserva con preoccupazione.

A lezione di siciliano

All’utente preoccupato per il suo stato d’animo, Miriam Leone risponde con prontezza: “No, non sono triste”. In realtà, l’attrice potrebbe essere semplicemente annoiata. A suggerirlo è lei stessa, con quello strano termine utilizzato nella caption. “Malucchiffàri” ha infatti scritto a corredo dello scatto.

Si tratta di una parola dialettale che – stando a quanto riportato su un sito specializzato in dialetto siciliano – si utilizza

quando un individuo siculo viene attanagliato da un improvviso attacco di noia dovuto a mancanza di attività interessanti da svolgere decidendo di inventarsene di nuove volte a scartavetrare gli ze**dei altrui intrattenendo i malcapitati in discussioni o attività superflue nei momenti meno opportuni

Chissà se le è passata questa strana sensazione…