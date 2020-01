Un nuovo show è pronto a debuttare su Rai 1: Il Cantante Mascherato. Durante la conferenza stampa di presentazione del programma, la conduttrice Milly Carlucci è tornata a parlare dei rapporti con Maria De Filippi, anche alla luce della presunta diffida inviata a Mediaset.

Milly Carlucci vs Maria De Filippi

Tutto era nato con la messa in onda di Amici Celebrities, la versione Vip del noto talent show di Canale 5. Secondo la conduttrice Rai e Viale Mazzini, il programma riprendeva alcuni elementi fondamentali e caratterizzanti di Ballando con le Stelle.

Ne è nata una querelle giudiziaria, in cui sono scesi in campo gli avvocati delle due aziende televisive. Qualcuno aveva parlato anche di una diffida che Milly Carlucci avrebbe fatto recapitare a Maria De Filippi.

“Non era una diffida, ma una lettera nella quale l’avvocato aveva detto al suo collega di Mediaset ‘guardate, avete firmato un contratto, vi siete impegnati a non citare gli elementi fondanti di Ballando e effettivamente la celebrità che balla con un maestro è un elemento fondante’. Non un diffida, ma una cortesia dell’avvocato al collega” ha spiegato la conduttrice ai microfoni di Blogo.

I rapporti tra le conduttrici

Non si tratta di una questione personale, sottolinea ovviamente Milly, ma di dare il giusto riconoscimento al lavoro di tutti.

“C’è una cosa che stata inventata da Ballando con le stelle, e che prima non esisteva, ed è l’accoppiamento tra una celebrità che non sa ballare e un ballerino professionista. Questo è il copyright di Ballando. Adesso in tutto il mondo hanno ripreso questa formula, che però è stata inventata dai nostri autori” ha concluso.

La vicenda ha generato una certa tensione non solo tra Rai e Mediaset ma anche tra Milly e Maria. Le due conduttrici, infatti, sembrano non abbiano più rapporti dopo quanto successo.