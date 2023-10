Il Pink di RID 96,8 FM si tinge di arcobaleno, nella radio di una società sempre più inclusiva

Stare vicino alle donne italiane per intrattenerle con un sorriso, ma anche per ricordare loro ogni giorno, in radio, che “una donna che lavora è una donna libera”. È questa la ‘vision’ di Michelle Marie Castiello, imprenditrice romana, Ceo ed editore di RID 96.8 FM, Radio Incontro Donna. La Castiello, tra le più giovani imprenditrici italiane alla testa di un’emittente radiofonica, ha ideato una radio con ‘focus’ sulle donne, unendo speaker ed esperti del settore di cui parlano e un palinsesto studiato con programmi divisi per fasce orarie, che rispondono alle diverse esigenze degli ascoltatori e, soprattutto, delle donne. Il pink è il colore che caratterizza la ‘brand identity’ di RID, ma che sottende molto altro: un modello che racconta la donna moderna nelle sue tante sfaccettature. Una donna pronta a rialzarsi dalle difficoltà, costruttrice di se stessa e del proprio futuro, mamma e lavoratrice sempre pronta ad andare avanti a fianco dell’uomo senza nulla togliergli, caso mai camminando in parallelo con lui. Se comunicare vuol dire aprirsi al mondo e alle sue continue trasformazioni, quest’anno RID 96.8 FM ha arricchito il proprio palinsesto per abbracciare anche il mondo ‘rainbow’. Tra le tantissime novità: il programma condotto da due Drag Queen d’eccellenza, come Karma B (‘Il salotto di RID con le Sorelle d’Italia’); la guida al mondo LGBTQIA+ a cura di Adriano Partolucci Proietti; il programma dedicato ai bambini con consigli per i genitori, a cura della pediatra e influencer Valentina Paolucci (‘Il salotto di RID con la dottoressa’); lo spazio dedicato alla scoperta dei nuovi talenti, condotto da un’insegnante d’eccellenza e da una preside eccezionale come Barbara Riccardi e Cristina Tonelli (RID a caccia di Talenti); lo sport e la vela, rigorosamente in chiave pink, con Virginia Imbriani (‘Sempre + Fit’); i libri e la cultura con ‘Il salotto dei libri’, a cura di Laura Pranzetti Lombardini. Inoltre, per la prima volta in radio, un programma dedicato al matrimonio e all’unione civile condotto da Emilio Furla Sturnò e Stefano Furla Sturnò (‘Wedding Room’) e persino uno spazio che si apre ai dibattiti su politica e attualità in radio (‘RID a confronto’) condotto da Alessandra Paparelli. Praticamente, un gruppo di simpaticissimi ‘chiacchieroni’, che trascorrono la loro vita divertendosi con la ‘scuola’ più bella del mondo: la radio. Ma la vera ‘capa’ è lei, la Castiello: una ‘donna al quadrato’ o, se preferite, con la ‘D’ maiuscola. Eccovi, dunque, un sintetico resoconto di un nostro incontro, per parlare di radio: antico grande amore anche del sottoscritto.

Michelle, da dove ha inizio la storia di RID?

“L’idea di RID è nata per dare un messaggio positivo alle donne, ma ‘a monte’ dal rapporto conflittuale con mio padre, proprietario ed editore della famosa Radio Incontro e Radio Incontro Italia. Mi piace sempre dire: “Sono una figlia d’arte ma non di papà”. Mio padre era totalitario e maschilista: ho sofferto tanto, perché mi faceva fare solo le fotocopie. Perciò, ho deciso di prendere un’altra strada, studiando Architettura, poi specializzandomi ‘Feng Shui’ e, infine, lavorando per mantenermi agli studi. Ho raggiunto il mio obiettivo nonostante le difficoltà e ho avuto la sorpresa di mia figlia quando ero molto giovane. Mio padre è stato molto male, ma non l’ho mai lasciato solo e grazie alla mia forza, mi ha dato in mano le sue radio. Da allora, con mia mamma, ho creato Radio Incontro Donna: per le donne, per dare a loro la stessa forza e anche per far loro capire che solo con la loro indipendenza economica possono essere veramente libere”.

Come si fa a tenere alta l’attenzione in radio in un mondo dove l’immagine, ormai, è tutto?

“Semplicemente arrivando e ‘accarezzando’ il cuore degli ascoltatori, con speaker esperti dei settori di cui parlano, affrontando anche tematiche di attualità, ma sempre cercando di portare il sorriso alle persone”.

Ci parli delle tue ultime ‘creature’: i nuovissimi programmi del palinsesto?

“La maggior parte delle novità sono concentrate nella fascia dei ‘rogrammi ‘I salotti di RID’, in onda dalle 17.00 alle 19.00. Questi spazi hanno voluto incontrano un racconto delle donne più inclusivo, che abbraccia la diversità come un valore. Mi riferisco, per esempio, al programma con le Karma B ‘Il salotto di RID con le Sorelle d’Italia’; oppure, allo spazio condotto dal giornalista Adriano Bartolucci Proietti: ‘Il salotto di RID bevendo un cocktail’. Ad ogni modo, come sempre veniamo incontro a tutte le esigenze: il lunedì guidiamo i genitori nella tempesta della genitorialità, con la pediatra e influencer Valentina Paolucci nel programma ‘Il salotto di RID con la Dottoressa’; da poco sono in onda, nella fascia delle 15.00, anche gli spazi sul wedding e le unioni civili, a cura di Emilio e Stefano Sturla Furnò; e poi c’è quello sui dibattiti più di attualità condotto da Alessandra Paparelli: ‘RID a confronto’. Non mancano anche programmi pensati per avvicinare i giovani alla radio: quello di ‘RID a caccia di Talenti’, che vede protagonisti proprio le nuove generazioni condotto dalla pluripremiata insegnante, Barbara Riccardi e dalla preside Cristina Tonelli. Inoltre, sempre all’interno dei ‘Salotti di RID’ il programma sui ‘trend’ del momento: ‘Il salotto di RID – A tutto Trend’, condotto dalle speaker Sabrina Crocco, Valentina Gemelli e Alessia Spagna”.

Qual è il sogno che vorresti ancora realizzare?

“Essere sempre una fonte di ispirazione per le donne. Il mio sogno è che RID diventi una radio nazionale con il DAB. E anche quello di crescere molto di più anche con la nostra rivista ‘Donne di oggi – Business and Life’, tingendo il nostro stivale d’Italia di Pink”!

Intervista di Vittorio Lussana