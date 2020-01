‘Meghan sull’orlo del baratro’, la verità dietro l’addio di Harry al titolo reale: cosa è successo alla moglie

La volontà del Principe Harry e di Meghan Markle di rinunciare al titolo reale occupa ormai da qualche giorno le prime pagine delle cronache di gossip di tutto il mondo, ma cosa sarà successo davvero e qual è la verità che si cela dietro questa decisione?

LEGGI ANCHE: — ‘William non deve fare il Re’: le parole di Lady Diana spiazzano: cosa dichiarò sui suoi due figli

La verità su Harry e Meghan: ecco cosa è successo

Secondo quanto rivelato da alcuni tabloid d’oltremanica come il Daily Mail e il Daily Express, la ragione fondamentale che ha portato il secondogenito di Carlo e Diana a prendere la decisione lasciare la royal family risiede soprattutto nel timore che, restando nel Regno Unito, Meghan Markle avrebbe finito per avere una sorta di esaurimento nervoso.

Addirittura, il tabloid The Sun parla esplicitamente di una “Meghan Markle sull’orlo del baratro”. Ma è davvero questa la verità che c’è dietro la decisione di Harry e Meghan di lasciare la Royal Family? Oppure c’è dell’altro?

Harry preoccupato del benessere psicologico della moglie

Di sicuro, la volontà dei due di lasciare la Gran Bretagna per recarsi in Nord America risale già a qualche tempo fa. Tuttavia, in quest’ultimo periodo ha subito una brusca accelerazione che ha portato la Markle a raggiungere il Canada al più presto possibile, lasciando Harry a Londra a trattare le conseguenze della loro decisione.

È quindi più facile risalire a cosa sia successo: Harry ha temuto che in Inghilterra il benessere psicologico di Meghan fosse messo a dura prova sia dalle regole stringenti di palazzo che dal gossip che, sin dal giorno del loro fidanzamento, non li ha mai lasciati in pace.

Quel che è certo è che per loro si prospetta ora una vita diversa. E, si spera, molto più rilassante…

foto: Kikapress