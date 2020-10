Lo scrittore e scultore è ormai scomparso da Carta Bianca e le speranze di rivederlo in trasmissione si fanno sempre più flebili: ecco cosa ha dichiarato a Valerio Staffelli

Passano le settimane e l’assenza di Mauro Corona nel talk di Rai3 “Carta Bianca” si fa ormai cronica: anche Striscia la notizia ha deciso quindi di indagare ed ha inviato Valerio Staffelli fra le montagne di Erto per parlare con il diretto interessato.

Mauro Corona Carta Bianca, le sue dichiarazioni a Striscia

Dopo il litigio con Bianca Berlinguer, Corona è definitivamente scomparso, nonostante la conduttrice si fosse detta disposta al perdono: la Rai invece era apparsa da subito molto più rigida, parlando nella nota diffusa alla stampa anche di eventuali azioni legali.

Staffelli è quindi andato a consegnare il Tapiro d’oro a Corona ed ha cercato di saperne di più: siamo in attesa di vedere il servizio, ma dal sito di Striscia si possono già leggere alcune anticipazioni.

“Posso garantirvi che non è la Berlinguer a non volermi. È qualcun altro”, ha detto lo scrittore e scultore a Staffelli, che lo ha incalzato per farsi dire un nome, suggerendogli poi quello del direttore di Rai3 Franco Di Mare.

“Franky Di Mare, non ho niente da dire sul fatto che non mi vuoi più. Vorrei però capire perché non me l’hai detto prima, invece di continuare a mandarmi messaggi di amicizia e chiamarmi il tuo “fratello della montagna”. Almeno chiarisci questo tuo cambiamento di marcia nei miei confronti. In ogni caso, sappi che io non mi impicco, se non vengo più lì“, ha dichiarato Corona davanti alle telecamere.

Questa è la verità di Corona, che forse non vedremo effettivamente più a Rai3. Franco Di Mare o Bianca Berlinguer sceglieranno di replicare alle sue parole?