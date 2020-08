Un amore rafforzato e nuovi impegni di lavoro: Manila Nazzaro si gode il momento anche se dopo Temptation Island i figli l'hanno criticata

È stata una delle protagoniste più ammirate di Temptation Island e anche il compagno ha conquistato nettamente il favore del pubblico. Parliamo di Manila Nazzaro che oggi, innamorata più che mai del suo Lorenzo, si gode un momento fortunato della sua vita. La sua storia d’amore sembra essersi rinforzata dopo la partecipazione al reality e anche il lavoro le stando soddisfazioni importanti. Unico neo? Il parere dei figli che l’hanno criticata per alcuni atteggiamenti avuti nello show di Canale 5.

Manila Nazzaro criticata dai figli dopo Temptation Island

Non ha mai ceduto alle lusinghe dei tentatori che popolavano il villaggio delle fidanzate, Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia aveva partecipato a Temptation Island per capire se tra lei e Lorenzo Amoruso potesse instaurarsi un rapporto più solido, magari una convivenza. Il suo desiderio si è avverato e, nonostante qualche piccola discussione subito risolta, Manila e Lorenzo ora sono più felici che mai.

Ma cosa pensano i figli della showgirl della partecipazione della loro bella mamma a Temptation Island. A rivelare ciò che Francesco Pio e Nicholas, 14 e 8 anni, hanno pensato vedendola all’Is Morus Relais ci ha pensato la stessa Manila.

In una intervista a Vero Tv, ha infatti confessato che i due ragazzi, nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, hanno avuto da ridire su alcuni suoi comportamenti. “Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme” ha dichiarato al settimanale.

Manila torna in tv

Temptation Island è stata comunque un’esperienza positiva – grazie anche a Filippo Bisciglia – sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Da una parte lo show è servito a rafforzare il suo rapporto con Lorenzo – “mi sono innamorata ancora di più di lui” – dall’altra ha rappresentato una vetrina lavorativa.

Oggi Manila Nazzaro, voce di Radio Z, è tornata in TV, su Rai2 grazie a E la chiamano estate. Un programma in quattro puntate in cui lei e Laura Forgia accompagnano Federico Quaranta in giro per l’Italia per raccontare le vacanze degli italiani al tempo del Covid-19.

Manila aveva già lavorato su Rai2, rete a cui è per questo è particolarmente legata, partecipando a Mezzogiorno in Famiglia. Ma quell’esperienza non fu gratificante per lei.