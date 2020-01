È mistero su cosa sia capitato a Luigi Favoloso, scomparso da oltre una settimana. È da circa dieci giorni che non si hanno più notizie dell’ex gieffino, che sembra essere sparito nel nulla. La madre del ragazzo ha presentato anche una regolare denuncia alla polizia e c’è molta preoccupazione tra amici e fan. Ma mentre il web si mobilita per lui, la sua ex Nina Moric avanza sospetti sulla misteriosa scomparsa.

Luigi Favoloso scomparso, l’appello sul web

A comunicare sul web che Luigi Favoloso è scomparso, sono state alcune pagine di sostenitori dell’ex concorrente del Grande Fratello.

“La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino risalirebbe al 29 dicembre 2019 da Torre Del Greco (Napoli). Si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali” si legge nell’appello apparso su Instagram.

Immediata la reazione di amici e fan del ragazzo, che si mostrano preoccupati per lui. Alberto Mazzetti, Veronica Satti, Lucia Bramieri e Angelo Sanzio sono solo alcuni delle persone a lui vicine che stanno rilanciando l’appello apparso sul web.

L’ipotesi di Nina Moric

Non sembra affatto preoccupata invece, Nina Moric, che non crede che Luigi Favoloso sia scomparso.

“Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo” ha scritto la donna nelle sue Ig Stories.

Insomma, per Nina, Luigi si sarebbe allontanato da casa volontariamente per mettere alla prova le persone che gli vogliono bene. Uno scenario piuttosto inquietante: sarà davvero così?