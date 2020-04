Qual è il cachet degli attori de La Casa di Carta? Ecco quanto guadagnano gli interpreti della serie tv e chi è il più pagato

La Casa di Carta è una delle serie più amate di Netflix. Le vicende nate dalla mente dello spagnolo Álex Pina hanno conquistato il pubblico italiano che dallo scorso 3 aprile ha finalmente potuto seguire i nuovi episodi della quarta stagione. Gli attori de La casa de papel sono entrati nel cuore dei fan, ma qual è il loro cachet?

La Casa di Carta, ecco il cachet degli attori

Gli interpreti degli iconici personaggi della serie tv iberica ricevono un compenso in base al numero degli episodi in cui appaiono. È chiaro, comunque, che più è centrale il ruolo degli attori nella storia de La Casa di Carta, più il loro cachet lievita.

Non a caso, in cima alla classifica degli interpreti più pagati troviamo quelli che vestono i panni dei quattro protagonisti principali. Parliamo di Itziar Ituño Martínez, Ursula Corbero, Pedro Alonso e Alvaro Morte, che interpretano rispettivamente l’Ispettore, Tokyo, Berlino e il Professore. Ognuno di loro riceve 63 mila euro per ogni episodio girato.

Gli altri compensi

Si aggira sui 55 mila euro la retribuzione a episodio per Darko Peric che recita nel ruolo di Helsinki. Cifra tonda di 50 mila euro ciascuno, invece, per Alba Flores (Nairobi), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herràn (Rio) ed Rodrigo de la Serna (Palermo).

Di poco inferiore – 45mila euro – il compenso di Esther Acerbo (Stoccolma), mentre scende a 36 mila euro quello destinato a Paco Tous (Mosca), Enrique Arce (Arturo) e Fernando Soto (Angel).

Gli attori de La Casa di Carta con il cachet più basso, infine, sono Mària Pedraza e Anna Grass, che danno il volto a Alison Parker e Mercedes Colmenar: la prima riceve 27 mila euro a episodio, la seconda ‘solo’ 23 mila euro.