Semplice, comodo e di lusso è il look sfoggiato da Ilary Blasi per una romantica passeggiata col marito nel cuore di Roma: i prezzi degli accessori

Se non fosse per le foto pubblicate su Instagram, nessuno avrebbe detto che quella coppia di innamorati in giro per il centro di Roma fosse composta da due Vip. E invece, ben celati dalle mascherine protettive, c’erano proprio Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono goduti una passeggiata per le vie più romantiche della città eterna. Un pomeriggio di tranquillità senza paparazzi né fan a circondarli per un selfie o un autografo. Ma appena gli scatti della gita nella capitale sono stati condivisi sui social, le ammiratrici non hanno potuto fare a meno di notare il look di Ilary Blasi: semplice ma griffato!

Il look di Ilary Blasi per la passeggiata a Roma

La giornata era primaverile, le temperature sono ormai sempre più calde, ma in serata può arrivare un po’ di freschetto. Così per la passeggiata pomeridiana nel cuore della città, Ilary Blasi ha scelto un look comodo. Maglia a maniche corte, leggins, scarpe basse e giubbino legato in vita.

Un outfit semplice, dicevamo, ma non certo economico, soprattutto se si considerano gli accessori sfoggiati. La borsa marsupio a cui ha affidato gli effetti personali, ad esempio, è una Chanel e costa circa 1600 euro. Cifra poco superiore di quella spesa per gli anfibi Prada, prezzati a circa 1300 euro.

La passeggiata romantica

Francesco Totti e consorte sono quindi usciti finalmente da casa, per godersi un po’ di intimità all’aria aperta. Camminando mano nella mano, i due piccioncini hanno vissuto un pomeriggio da turisti, immortalandosi nel cuore di Roma. Una passeggiata che li ha condotti al Pantheon, ad esempio ma anche davanti alla Fontana di Trevi.

Durante la quarantena, la coppia non ha mancato di deliziare i fan con foto e video sui social, condividendo anche i festeggiamenti privati del compleanno della conduttrice. Niente party esclusivo con parenti ed amici, quest’anno: Ilary Blasi ha spento le candeline tra le mura domestiche, con un look casalingo e molto più naturale di quello a cui ci ha abituati solitamente.