Ilary Blasi, look di lusso per le strade di Roma

Se non fosse per le foto pubblicate su Instagram, nessuno avrebbe detto che quella coppia di innamorati in giro per il centro di Roma fosse composta da due Vip. E invece, ben celati dalle mascherine protettive, c’erano proprio Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono goduti una passeggiata per le vie più romantiche della città eterna.

Foto: Kikapress