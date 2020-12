‘Una cosa tremenda’, Giulia De Lellis e l’incidente al ristorante: cosa ha svelato nelle sue stories

Disavventura al ristorante per Giulia de Lellis, che rimane vittima di uno spiacevole incidente per colpa del peperoncino! Ecco cosa le è successo

Nelle sue Instagram Stories, Giulia De Lellis ha raccontato ai suoi fan una brutta esperienza vissuta a cena al ristorante, in vacanza a Dubai… La celebre influencer è rimasta ‘vittima’ di uno spiacevole incidente per colpa di uno dei cibi portati a tavola. Ma cosa sarà mai successo alla bella Giulia?

Incidente al ristorante per Giulia de Lellis: cos’è successo

Partiamo dal principio. Giulia De Lellis è attualmente in vacanza a Dubai, dove è stata in un ristorante magnifico che, però, le ha fatto vivere una brutta disavventura con il peperoncino!

“Sto cercando di raccontarvi una cosa tremenda che mi è capitata per la prima volta stasera a cena – ha esordito l’influencer nelle sue Instagram Stories – Mi è capitata una cosa terribile, che non è mai capitata nella mia vita. Ma una cosa brutta, fastidiosa”.

“Insomma, andiamo a mangiare in questo posto – continua il racconto di Giulia – Buono, buonissimo per la carne. Ero già stata e siamo tornati con piacere. Ordiniamo gli antipasti. Ad un certo punto, ragazzi, non ho la foto perché l’ho mangiata. Ad un certo punto non becco questo mostro e comincio a masticarlo inconsapevolmente… non mi accorgo, lo mando giù e vado a fuoco! Stavo per morire, stavo per soffocare. Mi veniva da vomitare, avevo il naso che mi colava, mi veniva da piangere…”

“Lo mando giù e vado a fuoco”: l’incidente di Giulia con il peperoncino

Praticamente, al ristorante Giulia De Lellis ha ingoiato un peperoncino jalapeño pensando fosse un pezzo di peperone dolce, rimanendo stordita dalla sua estrema piccantenza.

“Una cosa mai capitata nella mia vita – ha commentato poi – Il cameriere ha notato questo problema, a differenza di altri che mi stavano prendendo in giro, è stato molto carino. Mi ha portato del pane e del gelato. Perché dicono che quando uno sta andando a fuoco deve mangiare cose con il latte e la mollica del pane. Questo mi ha aiutato e io mi sono ripresa!”

Insomma, una brutta disavventura conclusasi senza conseguenze: tutto è bene quel che finisce bene!

Foto: Kikapress