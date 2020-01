Il regalo di Andrea Iannone per il compleanno di Giulia De Lellis? Una festa a sorpresa con amici e parenti!

A volte basta davvero poco per rendere felice una donna. Riunire la sua famiglia e gli amici più cari, ad esempio. Magari a sua insaputa, preparandole una bella festa a sorpresa. Proprio come ha fatto Andrea Iannone per la sua Giulia De Lellis, nel giorno del suo compleanno. Al party esclusivo in onore della giovane influencer non mancava davvero nessuno.

Festa a sorpresa per il compleanno di Giulia De Lellis

Credeva di andare al cena col suo fidanzato, invece si è ritrovata circondata dalle persone che ama. È stata un compleanno indimenticabile quello che di Giulia De Lellis che ha festeggiato a Milano in compagnia di parenti e amici. Grazie ad Andrea Iannone che ha organizzato una sorpresa curata nei mini dettagli.

LEGGI ANCHE: — Il regalo di Irama per Giulia De Lellis nel giorno del suo compleanno: il gesto inaspettato

Il fidanzato dell’influencer ha infatti prenotato in un locale, dove è stato messo in piedi un vero e proprio party con tanto di palloncini e torta di compleanno.

Un’idea che ha toccato profondamente la 24enne romana, la quale ha reagito con stupore di fronte a quello che il suo uomo è riuscito a fare per lei.

Ci sono proprio tutti

Nel corso della serata, Giulia ha voluto condividere la sua gioia con i numerosi fan che la seguono su Instagram, pubblicando alcuni video nelle IG Stories. L’influencer divenuta scrittrice mostra il suo papà, la sua nipotina: “C’è tutta la mia famiglia!” esclama emozionata.

Tra gli invitati alla festa di compleanno di Giulia anche Luca Onestini e Ivana Mrazova, la coppia nata nell’edizione del GF Vip alla quale ha partecipato anche la fortunata festeggiata.

Insomma, il rapporto tra Giulia e Andrea non sembra conoscere crisi. “Grazie, amore” gli dice lei scambiandosi un bacio con lui per la gioia dei fan.