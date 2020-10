Giulia De Lellis conferma le indiscrezioni pubblicate sul web: è stata aggredita due settimane fa a Milano. Ecco come è andata nelle sue parole su Instagram

Brutta esperienza per Giulia De Lellis che è stata vittima di un’aggressione a Milano. La notizia, riportata da Giornalettismo, è stata confermata dalla stessa influencer nelle sue Ig Stories, rassicurando i tanti fan che si erano preoccupati. Per fortuna sta bene, anche se la paura resta.

Giulia De Lellis aggredita a Milano

A raccontare della disavventura di Giulia De Lellis era stato il noto portale web. La giovane romana pare sia stata presa di mira da una banda di malviventi che avrebbe messo a segno già diversi furti nella sua abitazione.

Non solo: camminando per le vie di Milano è stata pure aggredita. Qualcuno ha tentato di portarle via la borsa, davanti agli occhi increduli dei passanti che l’avrebbero riconosciuta ma non avrebbero fatto nulla per aiutarla se non scattare foto.

La notizia del tentato scippo è stata confermata dalla stessa interessata, che però offre una versione diversa dello spiacevole episodio.

Il racconto su Instagram

Sollecitata dai suoi fan, Giulia ha deciso di raccontare come sono andate le cose, anche per rassicurare le persone che la seguono con così tanto affetto. “Non sono riusciti a farmi del male, sto bene” esordisce. L’aggressione è avvenuta due settimane fa ma l’influencer ha preferito non condividere l’accaduto pubblicamente anche perché “ci sta pensando chi di dovere”.

Giulia, smentisce però la presenza di passanti curiosi intenti a scattare foto: “Se fosse stato vero probabilmente gli avrei lanciato via il telefono”. Ma una persona c’era e l’ha invece aiutata: “La ringrazio pubblicamente”.