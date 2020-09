Denis Dosio è diventato famoso sui social da giovanissimo: il suo fisico era diverso, ma simpatia e carisma restano immutati. Da venerdì sera dovrà mostrarli al pubblico del Grande Fratello Vip

Denis Dosio è il concorrente più giovane di questo Grande Fratello Vip che sta per partire: 19 anni, forlivese, originario del Brasile, cantante e influencer, è amatissimo sui social e si è fatto conoscere dal grande pubblico anche grazie alle ospitate nei salotti di Barbara D’Urso.

Gf Vip Denis Dosio, com’era

Denis inizia la sua avventura social con un canale Youtube, nel quale racconta la sua vita: acquista popolarità provando ad entrare nel reality Il Collegio e pur non riuscendoci, facendosi notare come migliore amico dell’allievo Luca Vittozzi. In seguito Denis sbarcherà su Instagram e su TikTok, dove ha un grandissimo seguito (1 milione e mezzo di follower solo su TikTok) e si lancerà nel mondo della musica con due singoli, “Non mi tocchi” uscito a gennaio e “Fatto a regola d’arte”, luglio 2020.

Negli anni scorsi Denis, che è diventato famoso per i suoi addominali scolpiti e il ciuffo ribelle, era ovviamente un po’ diverso da come lo vediamo ora, per una questione principalmente di età: quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo social era poco più che un bambino.

Da venerdì sera Denis avrà modo di farsi conoscere meglio nella casa del Grande Fratello, addominali a parte: dando un’occhiata all’elenco dei partecipanti appare subito chiaro che, come gli anni passati, si è cercato di estremizzare le età dei partecipanti per dare vita anche ad uno “scontro generazionale“, che dovrebbe essere più un arricchimento per entrambe.

D’altronde Denis nei mesi scorsi si era già fatto notare per alcune dichiarazioni su scuola e discoteche in tempo di Covid, stupendo il pubblico più adulto per la saggezza delle sue parole.