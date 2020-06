View this post on Instagram

Questa settimana su “Chi” , Lapo Elkann racconta in esclusiva la sua rinascita dopo il grave incidente subìto lo scorso inverno in Israele. “Sono stato graziato da Dio più volte”, dice “ per questo ho deciso di dedicarmi ad aiutare gli altri attraverso la mia fondazione. Ho avuto dei vuoti interiori che ho colmato in modi sbagliati, ma ora ho trovato la pace grazie alla mia famiglia e all’amore per una donna e per il mio Paese, l’Italia”. Anche l’ex ministro Maria Elena Boschi, sembra aver trovato l’amore accanto all’attore Giulio Berruti: insieme si sono concessi una romantica gita in moto e un pranzo in riva al mare. Per Stefano De Martino, invece, l’amore è tutto per il figlio Santiago, almeno finché perdura la crisi con Belen che li tiene separati, uno a Napoli e l’altra a Milano. Chi invece sembra vivere una ripartenza all’insegna della serenità è Gabriel Garko, fotografato nella notte romana con un amico molto speciale che lo rende sereno e sorridente come da tempo non si vedeva. Sorrisi e divertimento anche nella “reunion”del Gfvip che si è svolta nella tenuta dell’attore Fabio Testi. Quasi tutti gli inquilini della “Casa” più spiata d’Italia si sono ritrovati (con i compagni e le famiglie) per un weekend all’insegna del buonumore. Tutto questo e molto di più su @chimagazineit in edicola. E con il nuovo “Chi” il secondo allegato dedicato alla grande cucina dell’estate con le ricette i 15 grandi chef. E da non perdere la seconda puntata del podcast #storiedamore: questa settimana Lapo Elkann ci racconta con la sua viva voce il suo amore per l’Italia, la sua patria. #chimagazineit #lapoelkann #mariaelenaboschi #giulioberruti #nuovecoppie #stefanodemartino #belenrodriguez #gabrielgarko #gfvip #fabiotesti #andreadenver #scoop #esclusiva