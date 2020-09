Francesco Totti e Ilary Blasi si immortalano davanti al Colosseo e pubblicano la foto su Instagram. Il commento di Luca Toni scatena ilarità

Francesco Totti e Ilary Blasi sono rientrati a Roma da un po’, dopo le lunghe vacanze estive. La coppia ama particolarmente la propria città e non perde occasione per immortalarsi con i monumenti più noti della capitale, come dei semplici turisti. Anche nelle scorse ore, ad esempio, l’ex calciatore e la conduttrice si sono fatti scattare una foto davanti al Colosseo, simbolo della città eterna. Lo scatto pubblicato da Totti su Instagram ha raccolto numerosi commenti, anche di qualche personaggio famoso. Qualcuno si è lasciato andare a qualche battuta, ma ha commesso un errore, che i romani hanno immediatamente notato.

LEGGI ANCHE – Ilary Blasi con Totti, quel dettaglio di lusso ai suoi piedi: la cifra stellare per quelle scarpe

Francesco Totti e Ilary Blasi al Colosseo e la battuta di Luca Toni

Lo scatto ritrae Francesco Totti e Ilary Blasi di sera in un tenero abbraccio, con alle spalle il Colosseo. Lui vestito completamente di nero, mentre lei indossa un pantalone scuro a vita alta e una camicia molto colorata. Si abbracciano e sorridono, guardando nell’obiettivo. Insomma, una foto molto caria e romantica.

“Più bella cosa non c’è” scrive l’ex capitano della Roma, non spiegando se, con le parole della canzone di Eros Ramazzotti, si riferisca alla sua amata città o alla splendida donna che gli sta accanto. Il cantante ha apprezzato la citazione ha commentato con diverse emoticon, tra cui anche un cuore: “Belli” ha scritto.

E tra i commenti è spuntato quello di Luca Toni: l’ex calciatore fa una battuta per prendere in giro l’amico, ma commette un errore da penna rossa per i tanti romani doc che seguono Totti.

L’errore di Luca Toni

“Che bella l’Arena di Verona!!! Ahahaha. Roma Roma Roma, cuore de sta città…” scrive Luca citando a sua volta una canzone. Si tratta del brano di Antonello Venditti divenuto inno della squadra giallorossa, del quale però sbaglia una parola. L’ex calciatore scrive infatti “cuore” al posto di “core”, scatenando ilarità tra gli utenti, che sono corsi a correggerlo.

Non è la prima volta che Francesco Totti e Ilary Blasi si immortalano tra le vie della città. Durante il lockdown, ad esempio, approfittarono dell’assenza di turisti per una romantica passeggiata in centro, muniti di mascherina come visitatori qualsiasi.