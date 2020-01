Solo ora esce fuori la storia di Simon Charles Dorante-Day, un uomo ormai quasi 53enne che vive in Australia. Ma chi è Simon? Ecco tutti i dettagli sul figlio segreto di Carlo e Camilla e come potrebbe ribaltare le carte a corte

Il figlio segreto di Carlo e Camilla viene dall’Australia

Da qualche tempo si vocifera che in Australia c’è un uomo convinto di essere il figlio illegittimo del Principe Carlo e della sua attuale moglie, Camilla. Il suo nome è Simon Dorante-Day e da tempo sostiene queste sue tesi sui social network, trovando in suo appoggio anche una discreta parte di pubblico. Tuttavia, stavolta sembra che sia spuntato qualche indizio capace di far tremare Buckingham Palace.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla sarebbe nato quando Camilla aveva 18 anni

Simon ha 53 anni ed è nato a Gosport, vicino Portsmouth, nell’aprile 1966. Nella vita si occupa di servizi informatici, ma è il suo passato quello che fa parlare.

Fu infatti adottato a soli 18 mesi da una coppia britannica, Karen e David Day, prima di trasferirsi definitivamente in Australia. Il suo secondo nome è Charles e i suoi nonni adottivi erano al servizio della Regina Elisabetta ai tempi della sua nascita.

Secondo quanto racconta sui social network, sarebbe stato dato in adozione da una 18-enne Camilla Shand, che lo aveva concepito dal 17-enne Principe Carlo. Sulla sua pagina Facebook, l’uomo condivide spesso immagini nelle quali dimostra una spiccata somiglianza fisica con i membri della famiglia reale, in particolare con Carlo.

Il figlio segreto di Carlo e Camilla chiede il test del DNA

Più volte, Simon ha chiesto di fare un test del DNA, volto a provare i suoi legami con la famiglia reale. In una recente intervista al magazine New Idea, ad esempio, ha rivelato di essere interessato a farlo soltanto con Carlo e Camilla di persona.

Non soltanto eventuali risultati positivi sarebbero capaci di portare un vero e proprio caos a Londra, trasformando Simon in un erede al trono, ma anche la semplice accettazione di fare un simile test verrebbe vista come un’ammissione di colpa da parte del principe Carlo.

Davvero una bella gatta da pelare, che però la Corona ha deciso di affrontare in maniera radicale: ignorandola completamente.

foto: Kikapress