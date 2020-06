Chiara Ferragni e Fedez criticati dopo il weekend nelle Cinque Terre: prenotano in un ristorante ma non si presentano

Prenotano in un ristorante ma non si presentano. Chiara Ferragni e Fedez nella bufera per aver dato buca a un locale delle Cinque Terre, durante il loro primo weekend al mare. Il proprietario ci è rimasto piuttosto male e ha parlato di mancanza di rispetto della coppia per il lavoro altrui. Altri abitanti del posto hanno denunciato sui social il comportamento dei Ferragnez, dicendosi delusi.

Ferragni e Fedez non si presentano al ristorante nonostante la prenotazione

Lo scorso weekend, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi la loro prima vacanza dopo il lungo periodo di lockdown. Insieme alle sorelle dell’influencer e ai rispettivi fidanzati, sono partiti per la Liguria visitando le Cinque Terre.

Il gruppo ha alloggiato a Manarola e, in barca, ha fatto un giro turistico anche nei dintorni. Venerdì sera, i Ferragnez avrebbero voluto cenare a Riomaggiore e qualcuno pare abbia prenotato per loro in un rinomato locale. Ma non si sono presentati.

O meglio, arrivati sul posto via mare – per rendere il tutto più suggestivo – avrebbero fatto dietro front perché ad attenderli c’era un gruppo di ragazzini che li aspettava. Almeno questa sembra essere la ragione secondo il ristoratore che avrebbe dovuto preparare la cena per loro.

“Ho chiesto a questi bambini di andare via e dopo cinque minuti non c’era più nessuno, c’era il personale ma lui non è più tornato. Io non so perché” ha raccontato l’uomo al Giornale.it.

Non hanno rispetto del lavoro degli altri

Il proprietario del locale ci è rimasto male e ritiene il comportamento dei Ferragnez poco rispettoso. E riferendosi in particolare a Fedez, aggiunge:

“In un momento di covid e post, dove la ristorazione sta soffrendo tantissimo, non è un comportamento da tenere da una persona come lui. Io non posso mandare via duecento persone per tenere il locale vuoto per lui, fino a tarda sera il personale è rimasto a lavoro e poi non viene perché c’è gente? Insomma è un personaggio famoso, cosa si aspettava? Non è una questione di soldi, una persona che fa così non ha rispetto del lavoro degli altri, a me dei soldi non interessa molto, è il comportamento sbagliato, una questione di rispetto”.

La notizia di Chara Ferragni e Fedez che danno buca a un ristorante dopo la prenotazione – che pare abbia fatto qualcuno dell’hotel dove alloggiavano – ha ben presto fatto il giro del web.

Deianira Marzano, ad esempio, ha ricevuto la segnalazione di un abitante del posto che condanna il comportamento della coppia.

“Tutto il paese è schifato, non li vogliono più” scrive l’utente in un messaggio che la blogger ha reso pubblico nelle sue IG Stories.

Di certo i Ferragnez non hanno rinunciato alla loro cena e come mostrano le foto e i video di Chiara, qualcun altro ha placato il loro appetito, a Monterosso.