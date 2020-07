Elisa Isoardi, mani sporche su Instagram: il commento di Caterina Balivo

Elisa Isoardi non teme di sporcarsi mentre preparala marmellata e si mostra al naturale su Instagram. Spunta commento di Caterina Balivo

Chiusa la stagione televisiva e con nuove avventure professionali che l’attendono, Elisa Isoardi si diletta tra i fornelli su Instagram. La conduttrice si mostra senza trucco, al naturale, mentre è intenta di buon mattino a preparare dolci manicaretti. Uno scatto che ha deliziato i fan, scatenando commenti anche di qualche collega, come Caterina Balivo.

Elisa Isoardi con le mani nella marmellata su Instagram

Con i capelli scompigliati e il viso acqua e sapone, Elisa Isoardi si è immortalata in cucina mentre prepara la marmellata di ciliegie. In mano, infatti, tiene un ampio contenitore con dentro la materia prima per ottenere il goloso risultato.

“Eeeee confettura di ciliegie sia! Alle mani penserò dopo” scrive la conduttrice, che durante la lavorazione si è sporcata le mani. Tanti i commenti dei fan che oltre a complimentarsi con lei per il look naturale, dimostrando di apprezzarne anche le doti culinarie, spunta anche quello di Caterina Balivo.

L’amica e collega, attualmente in vacanza a Favignana, è certa che sarà buonissima e azzarda una richiesta: “Per favore, un barattolino per Cora che ne va pazza. Grazie”.

Il futuro professionale

Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco – non senza qualche polemica – Elisa Isoardi pensa ai sui prossimi impegni televisivi. Per lei, ci sarebbe la conduzione di Check-Up, storico programma Rai sulla salute, che non va in onda dal 1997. Nella fascia oraria del cooking show, su Rai1, tornerà come noto Antonella Clerici, che nei giorni scorsi ha compiuto un gesto di distensione nei confronti della (presunta) rivale.

Non solo: l’ex Miss Italia sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che era stata sospesa a causa del lockdown.